Syötteellä lauantaiaamu on valjennut olosuhteisiin nähden hyvissä tunnelmissa. Hotelli Iso-Syötteen rajun tulipalon jäljiltä Pikku-Syöte on ottanut majoitusvastuun ja aamiaisella on ollut 150 henkilöä enemmän, kuin alunperin laskettiin, johtaja Mika Pekkala sanoo.