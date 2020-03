Venäjä sulkee rajansa maanantaina keskiyöllä, Italiassa uhriluku nousi yli 10 000:n – Löfven ei enää sulje pois Tukholman eristämistä

Koronaviruskuolemien määrä jatkoi nopeaa kasvuaan lauantaina Euroopan eri puolilla. Uutistoimisto AFP:n laskujen mukaan Euroopassa jo reilusti yli 20 000 ihmistä on kuollut tautiin.

Euroopan kuolounuhreista puolet on Italiassa, jossa tautiin kuolleiden määrä nousi lauantaina yli 10 000:n. La Repubblica -lehden mukaan tautiin on kuollut vuorokauden aikana 889 ihmistä, mikä on hieman vähemmän kuin perjantaina, jolloin tautiin kuoli 969 ihmistä.

Tautitapauksia maassa on vahvistettu yli 92 000.

Samalla Espanjassa saatiin uusi ennätys, kun vuorokauden aikana kuolleiden määrä oli 832. Kaikkiaan maassa on kuollut jo lähes 5 700 ihmistä.

Espanjan terveysministeriön hätätilakoordinaattorin Fernando Simonin mukaan uusia tartuntoja näyttää kuitenkin kertyvän aiempaa hitaammin.

– Kasvu hidastuu tai vakiintuu hiljalleen, Simon sanoi.

Kriisi kärjistyy kuitenkin, kun tartunnan saaneet alkavat tarvita sairaala- ja tehohoitoa seuraavan 7–10 päivän sisällä. Espanja pani toimeen tiukat eristystoimet pari viikkoa sitten, mutta tartuntojen määrä ei ole vielä kääntynyt laskuun.

Venäjän rajat kiinni - paitsi Itä-Ukrainaan

Venäjän viralliset koronaluvut ovat selvästi pienemmät kuin Euroopan pahimmin kärsineissä maissa, mutta hallitus ilmoitti sulkevansa maan kaikki rajat maanantaina keskiyöllä hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Kieltoon tulee joitakin poikkeuksia, jotka koskevat muun muassa venäläisiä diplomaatteja ja tavarakuljetuksia.

Lisäksi ne Venäjän kansalaiset, jotka asuvat pysyvästi Itä-Ukrainan separatistien hallitsemissa Donetskissa ja Luhanskissa, saavat edelleen ylittää rajan.

Uutistoimisto Tassin mukaan rajojen ylittäminen autolla, junalla, jalan ja jokireittejä pitkin kielletään. Kielto koskee myös maarajaa Valko-Venäjän kanssa. Reittilentoliikenne ulkomaille pysäytettiin aiemmin, ja Venäjä on myös sulkenut Norjan, Puolan ja Kiinan vastaiset maarajat ulkomaalaisilta.

Venäjällä on Tassin mukaan kuollut viisi ihmistä koronavirukseen. Varmistettuja tartuntoja on 1 264.

Ruotsissa yli sata kuollutta

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä nousi lauantaina yli sadan, kertoivat maan kansanterveysviranomaiset. Uusia tartuntoja kerrottiin lauantaina olevan 400. Yhteensä tartunnan saaneita on lähes 3 500, joista 239 tehohoidossa.

Vajaa puolet todetuista tapauksista on löydetty Tukholmasta.

Pääministeri Stefan Löfven sanoi TV4:n haastattelussa, että Suomen mallin seuraaminen ja pääkaupungin eristäminen ei ole ajankohtaista. Sitä ei voi kuitenkaan sulkea pois, jos tilanne vaatii.

– Tukholma on niin tiiviisti kytköksissä Uppsalan ja Södertäljen kanssa, että sellaista määräystä olisi erittäin vaikeaa valvoa. Mutta emme sulje pois mitään vaihtoehtoja ja saatamme joutua tilanteeseen, jossa niin täytyy toimia, Löfven sanoi.

Ruotsissa rajoituksia on pantu toimeen vähemmän kuin naapurimaissa. Sunnuntaista lähtien sallitaan enintään 50 henkilön kokoontumiset aiemman 500:n sijaan.

Määräykset eivät koske esimerkiksi ravintoloita ja kuntosaleja, jotka pysyvät edelleen auki samoin kuin koulut. 50 hengen rajalla halutaan lisäksi mahdollistaa esimerkiksi urheiluharjoitukset.