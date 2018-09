Venäjä saattaa helpottaa rahoitusyhtiöiden omistamien autojen maahanpääsyä – käytännöstä voi silti tulla kimurantti

Venäjän tulli on ehdottanut kompromissiratkaisua rahoitusyhtiöiden omistamien autojen maahanpääsyongelmaan. Jos venäläiset saavat Suomen tullilta etukäteen tiedot rahoitusyhtiöistä, he voivat jatkossa harkintansa mukaan vapauttaa kyseisten yhtiöiden autot vakuuden asettamisesta.

Venäjän ongelmallinen tullisääntelylaki tuli voimaan 4. syyskuuta.

Sen mukaan maassa saa olla väliaikaisesti kerrallaan vain yksi saman omistajan nimiin rekisteröity auto, jos ajoneuvo on ulkomaisessa rekisterissä ja yksityiskäytössä. Seuraavista saman omistajan autoista on maksettava maahantuontiverojen suuruinen vakuus. Se voi olla tuhansia euroja.

Säätely on käytännössä estänyt rahoitusyhtiöiden omistamien ajoneuvojen haltijoiden automatkat Venäjälle.

Päätösvalta on Venäjän tullilla

Suomen tullin tuoreen tiedotteen mukaan ne rahoitusyhtiöt, joilla on nyt tarve saada vapautus vakuuksien asettamisesta, voivat antaa tullille asiasta kirjallisen suostumuksen. Takaraja on 24. syyskuuta.

Sama koskee muitakin yhtiöitä kuin varsinaisia rahoitusyhtiöitä.

Tulli korostaa, että asian mahdollinen ratkaisu on kuitenkin Venäjän tullin päätösvallassa. Aiheesta tiedotetaan, kun naapurimaan päätös on saatu.

Mitä autoilijan pitää tehdä ja tietää?

Mitä mahdollinen uusi käytäntö jatkossa tarkoittaa autoilijalle, joka haluaa käydä rahoitusyhtiön omistamalla autollaan vaikkapa Pietarissa?

Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosaston johtaja Jarkko Saksa vastaa, että auton haltijan on selvitettävä, onko hänen rahoitusyhtiönsä sellainen, jolta vakuutta ei vaadita.

– Mistä sen tiedon sitten saa? No, ainakin pitää odottaa, että me saamme lähetettyä halukkaiden yhtiöiden tiedot Venäjälle, Saksa pohtii.

– Vielä ei ole tiedossa, miten tiedon sitten saa täällä Suomessa. Se voi tulla meidän sivustollemme, mutta todennäköisempää on, että meiltä tulee linkki Venäjän tullin tai edustuston sivulle.

Viime kädessä Saksa arvelee tiedonkulussa sovellettavan monikanavaisuutta.

– Ensimmäinen askel joka tapauksessa on, että me keräämme tiedot halukkaista rahoitusyhtiöistä. Sen jälkeen saamme Venäjän tullin ratkaisun ja listan niistä yhtiöistä, jotka voidaan vapauttaa vakuuskäytännöstä. Jos oma rahoitusyhtiö on listalla, niin siitä vain raja-asemalle ja Pietariin.