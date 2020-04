Venäjä lähestyy koronaepidemian huippua kiihtyvällä nopeudella – karanteenin aikana alkoholin myynti on lähtenyt kasvuun

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan seuraavat viikot ovat ratkaisevia koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

Venäjän koronavirustartuntojen määrä kasvaa jyrkästi päivä päivältä. Tartuntojen määrää kuvaava käyrä syöksyi selvään nousuun viime viikolla.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan lähiviikot ovat maassa ratkaisevia taistelussa koronavirusta vastaan.

Venäjällä todettiin epidemian alkuvaiheessa huomattavasti vähemmän koronavirustartuntoja kuin monessa Länsi-Euroopan maassa. Virus on saanut Venäjällä viime viikkoina jalansijaa Moskovan lisäksi myös syrjäisemmillä seuduilla.

Putin väistää vastuuta

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on ottanut koronakriisin hoidossa näkyvän roolin. Venäjän johto Putinia myöten myönsi koronaepidemian koskettavan myös Venäjää vasta Sobjaninin julkisesti kyseenalaistettua Venäjän alhaiset tartuntaluvut ja vakuutettua todellisen tartuntatilanteen olevan luultua merkittävästi pahempi.

Putin on antanut maan aluejohtajille vapaat kädet epidemian hoidossa. Putin perusteli asiaa sillä, että Venäjän eri alueet ovat keskenään hyvin erilaisissa tilanteissa viruksen leviämisen suhteen.

Arvostelijoiden mielestä Putin sälyttää vastuun kriisin hoidosta alueille. Komin tasavallan terveysministeri erosi sen jälkeen, kun syrjäisestä ja harvaan asutusta tasavallasta tuli yksi Venäjän koronaepidemian keskus tällä viikolla. Peräti kuusi alueen sairaalaa on jouduttu eristämään koronaviruksen levitessä niiden kautta.

Putin on pitänyt kolme epidemiatilanteeseen keskittynyttä televisioesiintymistä. Hän on myös säätänyt ankaria rangaistuksia koronavirukseen liittyvän väärän tiedon levittämisestä ja karanteenimääräysten rikkomisesta. Molemmista rikkomuksista voi joutua useaksi vuodeksi vankilaan.

Venäläiset hamstraavat alkoholia

Koronaepidemian aiheuttama eristys on saanut venäläiset ostamaan tavallista enemmän vodkaa, viskiä ja olutta. Myyntimäärät ovat kasvaneet usealla kymmenellä prosentilla. Venäläisten alkoholinkulutus on vähentynyt reippaasti viime vuosina, mutta alkoholi on maassa yhä etenkin miesten ongelma.

Alkoholin tuoreita myyntipiikkejä selitetään sillä, että venäläiset ovat Putinin määräämillä koronavapailla jo toista viikkoa. Jotkut venäläiset myös uskovat, että alkoholi voi estää koronaviruksen saamisen.

Karanteenin on määrä kestää huhtikuun loppuun. Venäläisiä on ohjeistettu poistumaan kodeistaan ainoastaan ruokakauppaan ja apteekkiin sekä lääkäriin, jos on aivan pakko. Koiran ulkoilutus ja roskien vieminen ovat myös hyväksyttäviä syitä poistua kotoa.

Venäjä hyödyntää epidemiaa ulkomailla

Venäjä on lähettänyt koronaepidemian torjuntaan liittyvää lääketieteellistä apua eräihin strategisesti tärkeinä pitämiinsä maihin. Torstaina kolme venäläislentokonetta vei apua Bosnia-Hertsegovinan autonomiseen Serbitasavaltaan.

Venäjä on lähettänyt lääketieteellistä asiantuntemustaan myös Italiaan, Yhdysvaltoihin ja Serbiaan. Venäjän ulkomaille suurieleisesti lähettämiä avustuskuljetuksia pidetään ennen kaikkea ovelana mediatemppuna.

Osa lähetetystä tekniikasta on osoittautunut paikan päällä sopimattomaksi koronakriisin hoidossa.

Muiden maiden varustaminen on herättänyt ihmetystä myös siksi, että Venäjältä itseltäänkin puuttuu koronaviruspotilaiden hoitamisessa välttämättömiä tarvikkeita. Esimerkiksi kasvomaskeista on huutava pula. Moni venäläinen onkin alkanut tehdä maskeja itse huolimatta siitä, että omatekoiset maskit eivät anna yhtä hyvää suojaa kuin teollisesti valmistetut.