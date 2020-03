Venäjä hakee koronaviruksesta geopoliittista hyötyä – maan viralliset tartuntaluvut ovat hätkähdyttävän pienet

Karanteeni napsahtaa Venäjällä helposti, ja sen rikkomisesta voi seurata vuosien vankeusrangaistus. Venäjän talous on kärsinyt viruksesta muuta Eurooppaa vähemmän, kirjoittaa Maarit Uber.

Venäjä kertoi maasta löydetyn perjantai-iltapäivään mennessä ainoastaan 38 koronatartuntaa. Yli puolet tapauksista on testattu Moskovassa. Suomen lähialueilla tapauksia raportoidaan olevan alle kymmenen, kaikki Pietarissa tai sen lähistöllä Leningradin alueella. Viimeisen vuorokauden aikana massa rekisteröitiin Kommersant-lehden mukaan 11 uutta tapausta.

Kaikkien tartunnan saaneiden kerrotaan liittyvän Italiassa, Ranskassa tai Itävallassa käymiseen.

Kun ottaa huomioon Venäjän sijainnin Kiinan naapurissa ja viruksen leviämisnopeuden muualla, ilmoitettua määrää voi pitää todella pienenä määränä. Toisaalta Venäjä ryhtyi ennaltaehkäiseviin toimiin nopeasti sen jälkeen, kun maa kertoi ensimmäisistä havaituista koronatartunnoista helmikuun alussa.

Yksi koronan leviämistä hidastava tekijä on se, että venäläiset matkustelevat ulkomailla huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa suomalaiset. Nyt heitä suorastaan varoitellaan matkustamasta esimerkiksi Suomeen.

Karanteenikarkuria uhkaa vankila

Venäjä on asettanut maahantulokiellot pahimpien epidemiamaiden kansalaisille. Riskialueilta Venäjälle palaavien on oltava kotona karanteenissa kaksi viikkoa. Karanteenimääräyksiä rikkoville voidaan langettaa jopa viiden vuoden vankeustuomio. Karanteenista karanneita on otettu kiinni ja heitä on rangaistu.

Kuumeita on mitattu muun muassa junissa, myös Suomen ja Pietarin väliä liikennöivässä Allegrossa.

Pietarin alueella yli tuhannen ihmisen kokoontumiset on kielletty. Vastaavia määräyksiä säädetään muuallakin maassa yhä enemmän.

Venäjällä ja Kiinalla on yhteistä rajaa yli neljä tuhatta kilometriä. Suurin osa maiden välisistä raja-asemista suljettiin rivakasti tilanteen huononnuttua Kiinassa. Kiinalaisten matkustaminen maahan on toistaiseksi kielletty, ja tuhansia maassa olevia kiinalaisia on laitettu karanteeniin. Venäjä karkottaa maasta karanteenimääräyksiä rikkoneita kiinalaisia, pääasiassa opiskelijoita.

Pönkittää mielikuvia vakaasta Venäjästä

Venäjä hyötyy tartuntamäärien suhteen muuta Eurooppaa paremmasta tilanteestaan. Maa voittaa jo pelkästään pitämällä yllä mielikuvaa, että virus ei jyllää Venäjällä.

Asialla on merkitystä, sillä Venäjän taloustilanne oli jo ennen koronaviruksen leviämistä huomattavasti heikompi kuin Euroopassa keskimäärin.

Venäjälläkin pörssi syöksyi alkuviikosta, mutta korjautui selvään nousuun perjantaina toisin kuin lännessä. Wall Streetilla nähtiin torstaina kymmenen prosentin romahdus.

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti öljyn hinnan ja ruplan kurssin romahdettua alkuviikosta tekevänsä perustuslakiin muutoksia, jotka sallisivat hänen jatkaa presidenttinä jopa vuoteen 2036 saakka. Venäläiset muistavat menneisyydestä, mitä talouskriisi ja ruplan arvon nopea hupeneminen merkitsevät kansalaisten henkilökohtaiselle taloudelle.

Putin osoitti jälleen kerran olevansa ajoituksen mestari. Putinin ilmoitus sai huomattavasti vähemmän kansainvälistä huomiota ja kritiikkiä kuin mitä se olisi saanut tavallisena uutispäivänä.

Moskovassa joukkokokousten kielto koronaviruksen varjolla estää tehokkaasti myös mielenosoituksia.

Voiko Putin sairastua viruksesta?

Koko öljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen oli itse asiassa Venäjän toiminnan seurausta. Venäjä kieltäytyi öljyntuottajien OPEC-maiden kokouksessa Saudi-Arabian suunnitelmasta vähentää kollektiivisesti öljyntuotantoa. Tuotannon leikkaaminen olisi ollut perusteltua, sillä koronavirus on vähentänyt raakaöljyn kysyntää maailmalla.

Saudi-Arabia uhkasi vastatoimena lisätä omaa öljyntuotantoaan merkittävästi, ja hintakriisi oli valmis.

Venäjä on näennäisestä rauhallisuudestaan huolimatta kuitenkin selvästi huolissaan tartuntamäärien kasvamisesta maassa.

Kreml kehotti perjantaina Putinin mukana reissaavia ja hänen sanomisiaan raportoivia toimittajia jättämään viralliset tapahtumat väliin, jos he tuntevat itsensä sairaaksi. Tarkoituksena on välttää Putinin ja Kremlin henkilökunnan sairastuminen.

Kirjoittaja on Lännen Median avustaja Venäjällä.