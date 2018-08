Veitsellä aseistautunut mies tappoi äitinsä ja siskonsa Pariisin lähellä

Pariisi ei ole ollut enää vuosikymmeneen se sama rakkauden ja unelmien kaupunki. Sen näki Ranskan presidentinvaaleissa mikä tässä suuntana on. Kolmasosa ranskalaisista on jo niin lopen uupuneita tuohon terrorismiin ja EU-politiikkaan, että äänestivät äärimmäistä vaihtoehtoa eli EU:sta eroamista ja paluuta itsenäisyyteen. Ajatelkaa siis Ranska joka yhdessä Saksan kanssa muodostaa EU:n peruskiven, niin joka kolmas kansalainen on jo nyt sitä mieltä, että liika on liikaa. Osaattehan te matematiikkaa sen verran, että tuosta kolmasosasta on arvaamattoman lyhyt matka puoliväliin ja demokratiassa ei vaadita kuin yksi ääni yli puolivälin ja se oli sitten siinä.