Vegetatiivisessa tilassa oleva Vincent sai lisää elinaikaa – taistelu ranskalaismiehen elämästä vietiin jopa presidentille

Ranskalainen oikeus päätti, että vegetatiivisessa tilassa olevan Vincent Lambertin hoitoa pitää jatkaa. Oikeustaistelua tapauksesta on käyty kuutisen vuotta.

Ranskalaiselle Vincent Lambertille, joka on ollut syvässä vegetatiivisessa tilassa yli kymmenen vuotta, on ryhdytty jälleen antamaan ravintoa ja vettä.

Ranskalaisen oikeuden päätös tuli maanantaina noin 12 tuntia sen jälkeen, kun hoitohenkilökunta oli lopettanut Lambertin elämää ylläpitävän hoidon. Asiasta kertovat muiden muassa uutistoimisto Reuters ja BBC.

Psykiatrisena sairaanhoitajana toiminut Lambert halvaantui täysin moottoripyöräonnettomuudessa vuonna 2008. Lambert, 42, ei ole juuri ollenkaan tajuissaan, mutta hän pystyy hengittämään ilman apua ja liikuttaa joskus silmiään.

Häntä ruokitaan mahaletkun kautta.

Lambertin tapaus on ollut paljon julkisuudessa Ranskassa lukuisten oikeuskäsittelyiden vuoksi.

Lambertin perheessä kulkee syvät jakolinjat. Hänen vaimonsa Rachel ja kuusi sisarustaan lopettaisivat elämää ylläpitävän hoidon.

Vanhemmat Pierre ja Viviane Lambert, jotka ovat katolilaisia, sekä kaksi muuta sisarusta puolestaan haluavat ehdottomasti hoidon jatkuvan.

Taistelu alkoi jo 2013

Läheisten taistelu Lambertin oikeuksista alkoi vuonna 2013. Tuolloin hoitohenkilökunta päätti suositella ensimmäistä kertaa, että elämää ylläpitävä hoito lopetettaisiin.

Lambertin tila ei ollut parantunut erilaisista hoitoyrityksistä huolimatta.

Lääkärit olivat konsultoineet asiasta Lambertin vaimoa, mutta eivät muita perheenjäseniä. Osa perheestä aloitti oikeustaistelun hoidon jatkamisen puolesta.

Vuonna 2015 Lambertin vanhemmat julkaisivat pojastaan videon konservatiivisella katolilaisella sivustolla. Vanhempien mukaan Lambert reagoi videolla perheenjäseniinsä.

Lääkärit, jotka hoitavat Lambertia, sanoivat kuitenkin, että video antoi harhaanjohtavaa tietoa hänen tilastaan.

Tämän vuoden huhtikuussa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Ranskan korkein hallinnollinen oikeus antoivat päätöksen, jonka mukaan Lambertin hoito voidaan lopettaa.

Toisaalta YK:n alainen Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on vaatinut Ranskalta, että Lambertin hoitoa jatkettaisiin, jotta se pystyisi perehtymään lisää hänen tapaukseensa.

Ranskassa myös lääkärit ovat julkaisseet mielipiteitään Lambertin hoidon jatkamisen puolesta ja vastaan.

Asia vietiin presidentille asti

Viime viikonloppuna julkaistiin kirje, jonka Lambertin vanhemmat olivat lähettäneet presidentti Emmanuel Macronille.

– Ranskassa vuonna 2019 kenenkään ei pitäisi kuolla nälkään ja janoon, kirjeessä sanottiin BBC:n mukaan.

Macron kieltäytyi puuttumasta asiaan.

Palliatiivisen hoidon johtaja Régis Aubry Besançonin sairaalasta arvioi The New York Timesille, että Ranskassa on arviolta 1 500–1 700 ihmistä samanlaisessa tilassa kuin Vincent Lambert.

Aubryn mukaan kehotukset lopettaa ravinnon antaminen ovat harvinaisia, ja useimmiten perheet ja lääkärit pääsevät yksimielisyyteen elämää ylläpitävän hoidon jatkamisesta.