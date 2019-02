Vatikaanilla on salainen ohjeistus pappien lehtolasten varalta – "se on seuraava skandaali"

Ohjeistus kehottaa isiksi päätyneitä pappeja luopumaan virastaan, mutta pakotetta siihen ei ole.

Vatikaanilla on sisäinen toimintaohje sen varalle, että katolinen pappi saa selibaattilupauksistaan huolimatta lapsen. Asiasta uutisoi sanomalehti The New York Times.

Toimintaohjeista kertoo lehden haastattelema irlantilaismies Vincent Doyle, jonka isäksi paljastui katolinen pappi Doylen aikuisiällä.

Doyle näki ohjeistuksen tavatessaan Vatikaanin YK:n-lähettilään lokakuussa 2017. Vatikaani on todentanut sen olemassaolon The New York Timesille.

Paljastus edeltää myöhemmin tällä viikolla alkavaa tapaamista, jossa Vatikaaniin kokoontuvien piispojen ja kirkon muiden johtajien on tarkoitus käsitellä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä katolisen kirkon sisällä.

Vincent Doyle vertaa kahden ilmiön kokoluokkaa toisiinsa. Hänen mukaansa pappien saamat lapset ovat "seuraava skandaali".

– Lapsia on kaikkialla, hän väittää.

Arvioita pappien lasten lukumäärästä ei ole, mutta Doyle on perustanut verkkoon asian ympärille tukiryhmän Coping International. Sillä on hänen mukaansa 50 000 käyttäjää 175 maasta.

Isiksi päätyneitä kehotetaan luopumaan virastaan

Vatikaanin tiedottaja Alessandro Gisotti kertoo The New York Timesille, että kirkko on koostanut ohjeistuksena vuosikymmenien työn tuloksena. Sen lähtökohtana on hänen mukaansa lapsen suojelu.

Ohjeistus kehottaa isiksi päätyneitä luopumaan papin virasta ja "ottamaan vastaan "vanhemman velvollisuudet ja omistautumaan yksinomaan lapselle".

Kehotus ei kuitenkaan ole sitova, eikä sitä tarkkailla. Papeilla on kuitenkin velvollisuus esittää tämä pyyntö isäksi päätyneelle kollegalleen. Mikäli hän jättää kehotuksen esittämättä, henkilö itse voi menettää virkansa toimimattomuutensa vuoksi.

Kanonisen oikeuden nojalla pappeja ei voida isyyden nojalla erotta virastaan, koska isyys ei ole kanonisen oikeuden mukaan rikos, asianajaja Laura Sgro kertoo The New York Timesillle.

Katolisen kirkon papeiksi voidaan vihkiä vain naimattomia miehiä, mikä yhdistettynä muihin opinkappaleisiin edellyttää käytännössä selibaattia.

Paavi Fransiskus on ennen paaviuttaan argumentoinut sen puolesta, että selibaatin rikkoja voisi pysyä pappina. Jos kyseisestä henkilöstä kuitenkin tulisi isä, tilanne muuttuisi.

– [Isän] täytyy jättää papin tehtävät ja huolehtia lapsestaan, hän kirjoitti vuonna 2010 ilmestyneessä kirjassaan On Heaven and Earth.