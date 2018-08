Vasta ajoin Genovassa: tragedia synkentää yhden Italian kauneimmista maksuteistä – moottoritiet vuoristoisia rakennelmia

Italian moottoritiet ovat elokuussa ruuhkaisia tiemaksuista huolimatta. Autostrada A10 Savonan ja Genovan satamakaupunkien välillä on risteilymatkailijoiden suosiossa. Lähirannat ovat täynnä lapsiperheitä.

Lomailijat liikkuvat Genovan seudulla ikääntyneillä rampeilla, joita on rakennettu lomittain vuorenseinämien väliin.

Matti Posio.

Autostrada A10 on kauneuden ja surun kohtaamispaikka. Moottoritiesillan romahdus lähellä Genovaa tuntuu järkyttävimmältä mahdolliselta uutiselta. Yksi syy vaikutelmaan on, että vasta heinäkuussa ajoimme vaimoni kanssa samoilla Genovan seudun teillä. Muistan ihmetelleeni ääneen pariakin siltaa.

Suurin tragedia on tietenkin inhimillinen, ei silta. Osaan kuvitella tuhon ja tuskan määrän, joka pian alkaa paljastua. Italian viranomaisten on kuultu puhuvan "tusinoista" uhreja, vaikka virallinen lukema on alhaisempi.

Välimeren rannikko on näinä päivinä täynnä ihmisiä, joille elokuu on levon ja merellisten riemujen aikaa. Genovan ympäristö kuhisee italialaisia ja ulkomaisia lapsiperheitä, jotka käyvät ihastelemassa delfiineitä ja pingviinejä historiallisen kaupungin kuuluisassa akvaariossa. Se on lajissaan Euroopan suurin.

Risteilysatama Savonasta Genovaan kiemurtelevalle rantatielle on turha yrittääkään saada autoa pysäköityä. Niin paljon on uimaan haluavia.

Romahtanut Ponte Morandi on osa moottoritieosuutta, joka yhdistää kahden tunnetuimman italialaisen risteilyvarustamon – Costan ja MSC:n – risteilysatamat Savonassa ja Genovassa. A10 on Välimeren rantaa nuoleva valtaväylä Ranskan Nizzasta Italiaan.

Komeita, mutta ränsistyneitä ramppeja

Moottoritien molemmat puolet romahtivat sillan mukana. Pelastajien kuvasta välittyy tuhon suuruus.

Genovan maisemat ovat jylhiä ja sillat huimia. Kauneudestaan huolimatta Genovan seutu tuntuu jääneen pahasti jälkeen julkisesti rahoituksesta, jolla reilun tunnin ajon päässä olevan Milanon metroa ja muita julkisia kohteita on kunnostettu.

Kun yövyimme läheisessä San Biagiossa, kummastelin siltojen ja ramppien ränsistynyttä ilmettä. Monessa kohtaa päävärinä oli ruoste.

Rakennettu ympäristö oli paikoin rajussa ristiriidassa luonnon komeuden kanssa.

Matkalla Genovasta pohjoiseen Milanoon moottoritie muuttuu hitaasti prameammaksi. Nyt sortunut Ponte Morandi on rakennettu 1960-luvulla. Se johtaa yli Polcevera-joen.

Genova – Kolumbuksen ja turmien kaupunki

Olematta taipuvainen kohtalonuskoon moottoritiesillan romahdus panee miettimään. Ei siitä ole kuin nelisen vuotta, kun Genovan satamassa alettiin tutkia italialaisen liikennöinnin tähän asti traagisinta uhria, Costa Concordia -risteilyalusta. Surullisenkuuluisa kapteeni, sittemmin vuosien vankeuteen tuomittu Francesco Schettino oli ajattanut laivan karille halutessaan tervehtiä pienen Giglion saaren asukkaita läheltä. Vuoden 2012 tragediassa sai surmansa 32 ihmistä.

Genova on kaupunki, jossa maailmanvalloittaja Kristoffer Kolumbus syntyi 1451. Genovassa Costa Concordia rakennettiin ja sinne alus palasi kuolemaan 2014. Nyt kaupungin pitkä liikennehistoria on saanut uuden traagisen luvun Autostradasta A10.