Vasemmiston Syriza häviämässä vaalit selvästi – ovensuukyselyt povaavat Uudelle demokratialle enemmistöä Kreikassa

Mikään yllätyshän tämä ei ole, sillä vasemmistolaisuus ei ole enää menestynyt missään päin maailmassa. Se tulee osalle yllättävänä tietona, mutta eliitin poliittinen suuntaus on nimenomaan vasemmistolaisuus ja sen äärimmäiset muodot sosialismi ja kommunismi. Eliitin suunnitelma oli istuttaa vasemmistolaisuus koko maailmaan, mutta käyttivät toki suunnitelmastaan nimitystä "globalismi", jotta saisivat houkuteltua mukaan asiasta tietämättömiä.

Jotain perin merkillistä kuitenkin tapahtui tuossa vuoden 2016 tienoilla kun puskista tuli ensin brexit ja heti perään Trump. Tämän jälkeen eliitti ei ole enää voittanut yhtään vääntöä ja viimeisimpänä suurena häviönään menettivät otteen EU:ssa. Muutos on jopa niin suuri, että aivan kuin hyvät tyypit olisivat onnistuneet poistamaan jonkin näkymättömän - mutta paksun - verhon koko maailman silmien edestä. Koko maailma havahtui todellisuuteen yhtä aikaa ja esimerkiksi Etelä-Amerikka on äänestänyt jokaikisessä vaalissa sitten vuoden 2016 nimenomaan vasemmiston pois vallasta. Ei tätä voi mitenkään selittää perinteisillä poliittisilla ailahteluilla. Oikeasti jotain todella draattista on tapahtunut. Minä veikkaan, että eliitillä on todellakin ollut jokin mekanismi jolla ovat saaneet pidettyä koko maailman negatiivisessa energiassa ja siksi olemme suostuneet vasemmistolaisuuteen eli eliitin kontrolliin. Voin vain villisti arvailla, mikä tuo mekanismi on voinut olla mikä eliitillä on hallussaan ollut, mutta selkeästi ei ole heidän hallussa enää.

Tärkeintä on nyt, että hyvät tyypit ovat todellakin voittaneet ja vapauttaneet meidät kahleista. Uutisista voimme sitten päivittäin lukea kuinka sodat ovat laantuneet yksi toisensa jälkeen ja uusia ei ole tullut tilalle. Missä ikinä ovatkaan seuraavat vaalit jossain päin maailmaa, niin satasesta vetoa, että vasemmisto häviää ja tulee syrjäytetyksi. Ihmiskunta on vapautunut hirvittävästä painajaisestaan.