Vapisevan Merkelin tavannut Rinne: "Taloudellinen kannustin on keppi, jolla asioita viedään eteenpäin" – EU-budjetilla ratkotaan ilmaston tulevaisuus

No kysyikö Rinne tältä "vapisevalta" Merkeliltä, että mitkä ovat Saksan tavoitteet? Kyllä me tiedämme, että Saksa ajaa parhaillaan hiili-vapaata ydinvoimaansa alas ja aikoo korvata sen Venäjältä vedettävällä maakaasuputkella ja maakaasu on yksi pahimpia näiden ilmastoalarmistien paholaisista, että on metaania ja hiilidioksidia. Vai onko Saksa sellaisessa asemassa, että me puhumme vain Puolasta ja Saksan kaasuputkesta ei sanota sanaakaan?

Ja sitten kun Rinne on taivutellut Saksan hillitsemään järkyttäviä hiilidioksidipäästöjään, niin pitäisikö kilauttaa Ranskaan Marconille? Aluksi voisi kysyä, että mitä Marcon oikein ajatteli kun keväällä laski polttoaineveroa ja vieläpäs reippaasti. Tällä Marcon yritti rauhoittaa maassaan vellovia keltaliivimellakoita - tosin turhaan. Eikö Ranskan pitäisi myös pysyä tässä "ilmastorintamassa" vai onko se vain Suomi joka jälleen nostaa polttoaineveroa? Miksi muut eivät nosta? Vai tehdäänkö vain niin, että haukutaan Puolaa kun se EU-globalistien linjauksen mukaan on sallittua. Saksasta ja Ranskasta puhuminen ei ole sallittua jos meinaa totta puhua.