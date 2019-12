Vangin viesti johti korttitehtaan tutkintaan – Kiina kiistää pakkotyön

Vankien työ

Arviolta 560 000 vankia joutui vuonna 2016 pakkotyöhön, joka hyödytti joko yksityisiä ihmisiä tai yhtiöitä. Asiasta kertoi järjestö Alliance 8.7.

Kiina käyttää vankien pakkotyötä vientituotteiden, kuten joulukoristeiden ja kenkien, valmistukseen. Asiasta on kertonut muun muassa Yhdysvaltain hallinnon raportti.

Kiinassa on arviolta 1,65 miljoonaa vankia, yksi suurimmista määristä maailmassa. Yhdysvalloissa on noin 2,1 miljoonaa vankia. Mailla on suurimmat vankityöjärjestelmät.

Vankeja ei tulisi alistaa vain tuoton teettämiseksi joko vankilaviranomaisille tai yksityiselle urakoitsijalle. Näin todetaan YK:n ohjeistuksessa ihmisoikeuksien toteutumiseen vankiloissa.

YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöissä (Nelson Mandela -säännöt) sanotaan, että vankilatyön ei tulisi aiheuttaa kärsimystä. Vankeja ei tulisi myöskään pitää "orjuudessa", ja he ansaitsevat kunnollisen palkan ja työolot.