Valkoinen talo pelottelee amerikkalaisia pohjoismaisella sosialismilla: pickup-auton omistaminen on Suomessa lähes kolme kertaa kalliimpaa kuin USA:ssa!

Valkoinen talo julkaisi tiistaina verkkosivullaan taloudellisten neuvonantajiensa (CEA) raportin sosialistisen järjestelmän kustannuksista ja kurimuksesta.

Raportista tehdyn tiivistelmän johdannossa sosialismin päätellään nostavan taas päätään Yhdysvalloissa – ja kuinka ollakaan, Karl Marxin (1818-1883) syntymän 200-vuotisjuhlavuonna.

Selvityksen kohteena ei kuitenkaan ole menneen maailman kommunistinen järjestelmä. Kritiikki kohdistuu muun muassa nykyiseen pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jonka elinkustannuksia ja elintasoa vertaillaan amerikkalaiseen.

Johtopäätös on, että pohjoismaisen "sosialismin" kustannukset ovat korkeammat ja elintaso alhaisempi kuin vapaan markkinatalouden Yhdysvalloissa.

Yhtenä esimerkkinä raportti käyttää avolava-autoa eli amerikkalaisittain pickupia.

Valkoisen talon taloudelliset neuvonantajat laskivat vanhaa kunnon hampurilaisindeksiä soveltaen, että ostaakseen ja ylläpitääkseen avolava-autoa yhdysvaltalaisen keskivertopalkansaajan on tehtävä viikossa töitä 4,4 tuntia. Laskenta perustuu työntekijän nettopalkkaan eli käteen jääviin tuloihin.

Tanskassa vastaava viikkotyömäärä on raportin mukaan 6,0, Norjassa 7,1 Ruotsissa 8,5 ja Suomessa peräti 11,9 tuntia.

Amerikkalaiseen palkansaajaan verrattuna suomalainen joutuu siis tekemään lähes kolme kertaa pitempään töitä voidakseen ostaa ja ajaa esimerkiksi Toyota Hiluxilla tai Nissan Navaralla.

Toisessa taulukossa raportti vertailee skandinaavien asukasta kohti laskettuja tuloja sen perusteella, asuuko henkilö pohjoiseurooppalaisessa kotimaassaan vai Yhdysvalloissa.

Laskennan mukaan skandinaavitaustaisen kansalaisen tulotaso on USA:ssa noin 30 prosenttia maan keskiansiosta korkeampi. Ero nousee kuitenkin jopa 50 prosenttiin, jos henkilö asuu korkeiden verojen ja maksujen pohjoisessa "sosialistivaltiossa".

Vertailumaat ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti.

Raportti herätti Yhdysvalloissa huomiota. Esimerkiksi Washington Postin artikkelitoimittaja Paul Waldman analysoi sitä keskiviikkona otsikolla "Sosialismi kauhistuttaa republikaaneja entistä enemmän".

Waldman luonnehti julkaisua kummalliseksi kokoelmaksi tarkoitushakuisia väitteitä. Hän hämmästeli, miten se onnistuu niputtamaan yhteen menneen maailman Marxin, Leninin ja Maon sekä nykyiset Pohjoismaat ja senaattori Bernie Sandersin.

Itseään demokraattiseksi sosialistiksi kutsuva Sanders oli Hillary Clintonin vastaehdokas demokraattien presidenttiehdokaskisassa.

Raportin laatinut CEA on toimittaja Paul Waldmanin mukaan ollut puoliunelias korkeasti koulutettujen ekonomistien pikkuvirasto, jonka työnä on ollut tuottaa presidentille faktoja järkevien taloudellisten päätösten perustaksi. Donald Trumpin Washingtonissa se on kuitenkin muuttunut propagandatoimistoksi.

Lue raportti täältä.