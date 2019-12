Valkoinen talo kieltäytyi kutsusta keskiviikon kuulemisiin – Trumpilla perjantaihin asti aikaa päättää jatkokuulemisista

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy tällä viikolla kongressin oikeusvaliokuntaan. Demokraatit haluavat äänestää virkasyytteen nostamisesta vielä ennen joulua.

Tulevan kuukauden odotetaan olevan ratkaiseva Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinnassa. Vuoden loppuun mennessä saattaa selvitä, tuleeko Trumpista kolmas virkasyytteeseen joutunut presidentti Yhdysvaltojen historiassa.

Tällä viikolla virkarikostutkintaan liittyvät kuulemiset siirtyvät edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnasta oikeusvaliokuntaan. Sunnuntai-iltana Valkoisen talon asianajaja Pat Cipollone kertoi oikeusvaliokunnalle viisisivuisen kirjeen välityksellä, että Trump tai hänen edustajansa eivät osallistu keskiviikon kuulemisiin.

Trump sai viime viikolla kutsu oikeusvaliokunnan ensimmäiseen kuulemiseen, joka järjestetään ensi keskiviikkona 4. joulukuuta. Hän sai mietintäaikaa sunnuntaihin saakka.

– Trump voi joko osallistua tai lopettaa valittamisen, sanoi oikeuskomitean puheenjohtaja Jerrold Nadler viime viikolla.

Valkoisen talon Cipollone perusteli päätöstä sillä, ettei keskiviikon todistajia ole vielä nimetty, kertoo uutistoimisto Reuters. Lisäksi Cipollone kyseenalaisti, tarjoaisiko oikeusvaliokunta presidentille oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kuulemisissa.

Kritiikkiä Cipollonelta sai myös se, että kuulemiset on ajoitettu keskiviikolle eli samalle päivällä, jolloin Trumpin on määrä olla Nato-tapaamisessa Lontoossa.

Valkoisella talolla on kieltäytymisestä huolimatta yhä mahdollisuus osallistua kuulemisiin. Oikeuskomitea asetti seuraavaksi takarajaksi perjantai-iltapäivän. Siihen mennessä Valkoisen talon on päätettävä, osallistuuko Trump tai hänen edustajansa myöhempiin kuulemisiin.

Cipollonen mukaan Trumpin leiri saattaa harkita osallistumista myöhemmin, tietyn ehdoin, kertoo Reuters.

Ratkaiseva viikko alkaa

Keskiviikkona oikeusvaliokunnan ensimmäisessä kuulemisessa on tarkoitus kuulla neljää lakiasiantuntijaa, joiden nimiä ei ole vielä paljastettu. The Washington Postin mukaan heiltä odotetaan todistusta ainakin virkasyytteen määritelmästä.

Keskiviikon kuulemisia pidetään merkittävänä askeleena kohti mahdollisia syytteitä.

Tiedusteluvaliokunnan on tarkoitus toimittaa ennen ensimmäisiä kuulemisia oikeusvaliokunnalle raportti, joka esittää yksityiskohtaisesti väitteet, joiden mukaan Trump painosti Ukrainaa tutkimaan poliittista vastustajaansa Joe Bidenia.

Oikeusvaliokunnan odotetaan pitävän useita julkisia kuulemisia, kertoo CNN. Sen jälkeen valiokunta voi alkaa laatia virkasyytettä. Virkasyytteen nostamisesta äänestää koko edustajainhuone.

Kuulemisten jälkeen tutkinta saattaa edetä vauhdilla, sillä mediatietojen mukaan demokraattien pyrkimyksenä on, että edustajainhuone äänestää virkasyytteen nostamisesta vielä ennen joulua.

Trump on kiistänyt tehneensä mitään väärää. Demokraatit ovat sanoneet toivovansa, että Trump edustajineen hyödyntää heille tarjotun mahdollisuuden osallistua kuulemisiin, mikäli Trump ei ole tehnyt mitään väärää, kertoo The New York Times.

Virkarikostutkinnan taustalla puhelinkeskustelu

Virkarikostutkinnassa edustajainhuone selvittää, käyttikö Trump valtaansa väärin ja painosti Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä aloittamaan tutkinnan demokraattien Joe Bidenista ja tämän pojasta Hunter Bidenista. Joe Biden on gallupien perusteella Trumpin todennäköinen vastustaja ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Virkarikostutkinnan keskiössä on Trumpin ja Zelenskyin heinäkuussa käymä puhelinkeskustelu. Ennen puhelua Trump jäädytti Ukrainalta maalle tärkeän sotilasavustuksen. Tutkinta selvittää, käyttikö Trump avustusta painostuskeinona.

Julkisissa kuulemisissa tuli esille, että Trump olisi tarjonnut Zelenskyille vastapalveluksena tutkinnasta vierailua Valkoiseen taloon.

Trump halusi tutkinnan siitä, miksi Biden vaati syyttäjän erottamista. Hunter Biden kuului ukrainalaisen liikemiehen omistaman Burisma Holdings -energiayhtiön hallitukseen samaan aikaan, kun hänen isänsä Joe Biden toimi Yhdysvaltojen varapresidenttinä.

Useiden lähteiden mukaan korruptoituneena pidetyn syyttäjän erottamista vaati moni taho. Esimerkiksi The Washington Postin mukaan syyttäjää pidettiin korruptoituneena "molemmilla puolilla Atlanttia" ja Yhdysvaltojen eurooppalaiset liittolaiset sekä Ukrainan korruption vastainen komitea työskentelivät jo tuolloin saadakseen syyttäjän pantua viralta.