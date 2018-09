Välimeri jäämässä ilman yhtään avustusjärjestön pelastuslaivaa – merimatkalla menehtyvien määrän pelätään nousevan

Välimeri on jäämässä ilman yhtään avustusjärjestöjen pelastuslaivaa. Järjestöt varoittivat jo aiemmin, että jopa tuhannet Eurooppaan pyrkivät ihmiset ovat yhä suuremmassa vaarassa menehtyä merellä.

Välimeren ylittämisestä ja Eurooppaan pyrkimisestä on tullut yhä kohtalokkaampaa. Arviolta joka 18:s ihminen kuolee merimatkalla. YK:n pakolaisjärjestön mukaan Välimerellä kuolleiden määrä on noussut jyrkästi: viime vuonna arviolta joka 42. ihminen menehtyi.

Välimerellä partioi järjestöjen laivoista ainoastaan Aquarius, jota operoivat Lääkärit ilman rajoja ja SOS Mediterranee. Nyt sekin on jäämässä ilman virallista rekisteröintiä, mikä tarkoittaisi, että se ei pääsisi merille.

Panaman merenkulkuviranomaiset poistivat maanantaina Aquariuksen laivarekisteristään.

SOS Mediterranee syytti Italian hallitusta Panaman painostamisesta. Italian sisäministeri Matteo Salvini kuitenkin kieltää, että hallitus olisi tehnyt niin.

Salvini on aiemmin syyttänyt SOS Mediterraneeta ja muita avustusjärjestöjä "meritaksina" toimimisesta Välimerellä.

Sunnuntaina Salvini, joka johtaa äärioikeistolaista Liiga-puoluetta, syytti Aquariuksen henkilökuntaa Libyan rannikkovartioston työn haittaamisesta.

Kesäkuussa Italia Salvinin johdolla sulki satamansa avustusjärjestöjen laivoilta. Myöskään Malta ei päästä Eurooppaan pyrkiviä maihin.

Lääkärit ilman rajoja ja SOS Mediterranee kehottivat maanantaina Euroopan maita auttamaan uuden liputusmaan löytämisessä.

– Tragedia, jonka keskellä olemme, on eurooppalainen ongelma, sanoi Thomas Bischoff SOS Mediterraneesta uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Italian eurooppalaiset kumppanit ovat syyllisiä pysymällä vaiti.

BBC:n mukaan Aquarius on toiminut Välimerellä helmikuusta 2016. Viime kuukausina se on joutunut toistuvasti eri maiden välisiin kiistoihin siitä, missä se voisi päästää pelastetut ihmiset maihin.

Aquarius toimi Gibraltarin lipun alla elokuuhun asti, mutta sitten sille annettiin ilmoitus poistamisesta. Sen jälkeen se rekisteröitiin Panamaan.

Kymmenestä Välimerellä toimineesta pelastuslaivasta kolmea pidetään nyt Maltan Vallettassa rekisteröintikiistan vuoksi. Asiasta kirjoittaa brittilehti Guardian.

Saksalaisen Jugend Rettet -järjestön Iuventa-laivaa on puolestaan pidetty Sisilian Trapanissa yli vuoden, vaikka syyttäjät hylkäävät salakuljetussyytteet sen henkilöstöä vastaan.

Open Arms -järjestö ei enää toimi keskisellä Välimerellä, koska Italia sulki satamansa avustusjärjestöiltä.

Parin viikon aikana kesä- ja heinäkuun vaihteessa Välimerellä ei partioinut yhtään avustusjärjestöjen laivaa. Kyseisten päivien aikana arviolta yli 300 siirtolaista kuoli merellä.

Keskiviikkona Aquarius odotti kansainvälisillä vesillä Maltan rannikon edustalla. Pelastettuja ihmisiä on kyydissä 58.

Tiistaina Ranska, Portugal, Espanja ja Saksa tekivät kertaluontoisen sopimuksen ottaa Aquariuksella olevat ihmiset.

Maltan mukaan Aquariuksen pelastamat ihmiset siirretään kansainvälisillä vesillä partiointialukseen ja vietäisiin Maltalle, josta ihmiset sitten viedään eri maihin.

EU-maat ovat tehneet aiemminkin kertasopimuksen jakaa keskenään avustuslaivoista pelastetut ihmiset.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö tviittasi kuvia Aquariuksesta keskiviikkona. Laivalle on pelastettu muun muassa 18 lasta. Järjestö muistutti, että väkivaltaisten olojen vuoksi Libya, josta siirtolaiset lähtevät merimatkalle, ei ole turvallinen paikka.

Among those the #Aquarius rescued over the past week are 7 families and 18 #children. #Parents have told us that they feared for their children’s lives as shelling, gunfire, and daily violence engulfed them in #Tripoli. #Libya is not a place of safety. pic.twitter.com/tpFhbWoKwj