Vahvistettuja koronaviruskuolemia koko maailmassa jo 100 000 – USA:n Fauci: Rajoituksia ei pidä purkaa liian aikaisin tai tilanne voi pahentua entisestään

Koko maailmassa vahvistettuja koronavirustartuntoja on yli 1,6 miljoonaa ja kuolemia jo 100 000. Yhdysvalloissa tartuntoja on jo yli 472 000.

Yhdysvaltain johtava infektiotautien asiantuntija Anthony Fauci varoitti perjantaina, että vaikka esimerkiksi New Yorkissa koronaviruksen vastaisissa toimissa näkyy positiivisia tuloksia, liian aikaisin koronavirusrajoituksia ei pidä purkaa.

Torstaina presidentti Donald Trumpin talousneuvonantajat sanoivat, että Yhdysvaltain taloutta voisi alkaa avata takaisin normaaliin toukokuussa.

Fauci varoitti CNN:n haastattelussa, että rajoitusten helpottaminen liian aikaisin voi johtaa koronavirustilanteen pahenemiseen uudelleen.

New Yorkin osavaltiossa viranomaiset sanoivat torstaina taudin vuoksi sairaalaan joutuneiden määrän laskeneen toisena päivänä peräkkäin. Perjantaina luku kuitenkin nousi jälleen 200:sta 290:een. Koronavirukseen kuolleiden määrä nousi 777:llä, mikä on hieman vähemmän kuin edellispäivänä.

Yhdysvalloissa on raportoitu yli 1 900 uudesta kuolemasta kolmena päivänä peräkkäin. Perjantaina koronavirustartuntoja oli Yhdysvalloissa jo yli 472 000.

Koko maailmassa vahvistettuja tautitapauksia on yli 1,6 miljoonaa ja kuolemia jo 100 000, kertoi Reuters.

Espanjassa koronakuolemia alin luku 17 päivään

Espanjassa kuolemia koronavirukseen on viimeisten 24 tunnin aikana kertynyt alin luku 17 päivään. Kuolemia oli 605 kappaletta, kaikkiaan virukseen kuolleita maassa on 15 843.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on maassa laskettu 157 022, mikä on enemmän kuin Italiassa. Uusia tartuntoja siellä oli 4 576. Uusien tartuntojen lisääntyminen on laskenut neljään prosenttiin, kun kaksi viikkoa sitten taudit lisääntyivät 20 prosentin vauhdilla.

Taudista on Espanjassa ehtinyt parantua jo 55 000 ihmistä.

Italiassa uusien tautitapausten ja kuolemien määrä näyttäisi tasoittuvan. Perjantaina uusien koronaviruskuolemien määrä nousi 570:llä, kun päivää aiemmin kuolemia oli ollut 610. Uusien tautitapausten määrän kasvu hidastui 3 951:een, kun edellispäivänä uusia tapauksia oli ollut 4 204.

Boris Johnson pääsi pois teho-osastolta

Britannian pääministeri Boris Johnson on "oikein hyvällä mielellä" sen jälkeen kun hän pääsi palaamaan sairaalan vuodeosastolle oltuaan tätä ennen tehohoidossa, kertoi hänen tiedottajansa perjantaina.

– Pääministeri on vasta alkamassa toipua ja hän ottaa neuvoja lääketieteelliseltä ryhmältään, tiedottaja sanoi kun häneltä kysyttiin, milloin Johnson palaisi takaisin työhön.

Britanniassa on kuollut covid-19:ään 8 958 ihmistä, mikä on viidenneksi korkein luku maailmassa. Perjantaina luku kasvoi 980:llä.

Ruotsissa koronavirukseen on kuollut kaikkiaan 870 ihmistä, torstain jälkeen lisäystä tähän on tullut 77 hengen verran. Tartuntoja Ruotsissa on liki 10 000.

Saksassa uusi ennätys kuolemien määrässä

Saksassa koronaviruskuolemien määrä on noussut vuorokaudessa 266:lla, mikä on uusi ennätys. Robert Koch -instituutin mukaan maassa on kuollut covid-19:ään kaikkiaan 2 373 ihmistä.

Liittokansleri Angela Merkel muistutti saksalaisia varoetäisyyden tärkeydestä pääsiäisen ajan. Hänen mukaansa viruksen saaneiden määrä on hitaassa laskussa.

Venäjällä Moskovan pormestari Sergei Sobjanin sanoi perjantaina, että Venäjän koronavirusepidemia ei ole vielä lähelläkään huippua. Uusien infektioiden määrä maassa nousi uuteen ennätykseen, niitä oli 1 786 ja kokonaismäärä oli 11 917.

Moskova ja monet muut alueet ovat kohta kahden viikon ajan kieltäneet ihmisiä liikkumasta ulkona jotta epidemia saataisiin pysäytettyä. Viranomaisten mukaan virukseen on kuollut 94 ihmistä.

– Voin kertoa teille varmasti, että mitään huippua ei ole saavutettu, olemme vasta matalilla kukkuloilla, ei edes puolivälissä, sanoi Sobjanin Ria-uutistoimistolle.

Yli 12,5 miljoonan asukkaan Moskovassa uusien infektioiden määrä nousi 1 124:llä 8 000:een ja sairaalaan joutuneiden määrä kaksinkertaistui.