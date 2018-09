Mike Pence vaatii Myanmaria vapauttamaan toimittajat välittömästi. Myös vaimot vetosivat julkisesti miestensä puolesta.

Kansainvälinen paine Myanmarin vangitsemien kahden Reutersin toimittajien vapauttamiseksi yltyy.

Myanmar passitti maanantaina kaksi rohingya-muslimien kriisistä raportoinutta toimittajaa, Wa Lonen, 32, ja Kyaw Soe Oon, 28, seitsemäksi vuodeksi vankilaan valtionsalaisuuslain rikkomisesta.

Nyt Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Pence vaatii Myanmarin hallitukselta toimia, jotta toimittajien saama tuomio kumotaan ja heidät vapautetaan välittömästi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Wa Lone ja Kyaw Soe Oo pidätettiin viime joulukuussa. He tutkivat Inn Din -kylän joukkomurhaa, jossa kuoli kymmenen rohingya-poikaa tai -miestä. Syyllisiksi epäiltiin Myanmarin armeijan joukkoja.

– Toimittajat tulisi palkita, ei vangita, työstään, joka on paljastanut ihmisoikeusrikoksia ja joukkomurhia. Jotta demokratia toimisi, tarvitaan uskonnon- ja lehdistönvapautta, Pence kirjoitti Twitterissä.

Aiemmin tuomiota kritisoi myös Yhdysvaltojen YK-suurlähettiläs Nikki Haley, joka lupasi, ettei Yhdysvallat vaikene asiasta.

– Toimittajat ovat vankilassa, koska kertoivat totuuden, hän sanoi.

Vaimoilta kritiikkiä

Vangittujen toimittajien vaimot vetosivat miestensä vapauttamiseksi Myanmarin suurimmassa kaupungissa Yangonissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Myanmarin johtaja Aung San Suu Kyi tai kukaan hänen hallinnostaan ei ole kommentoinut toimittajien tuomiota. Naiset kritisoivat maan johtoa.

Pan Ei Mon sanoi pettyneensä siihen, että ennen oikeudenkäyntiä Suu Kyi puhui miehiä vastaan. Suu Kyi sanoi Japanin NHK-televisiokanavalle, että miehiä ei pidätetty koska he kirjoittivat rohingyioista, vaan koska he rikkoivat valtionsalaisuuslakia.

– Olen niin surullinen siitä, että ihminen, jota olen ihaillut koko elämäni, on ymmärtänyt asian niin väärin.

Molemmilla toimittajilla on pienet tyttäret. He ovat tavanneet perhettään joulukuun jälkeen vain vankilavierailulla. Kyaw Soe Oon tytär on kolmevuotias, ja Wa Lonen lapsi syntyi kuukausi sitten.

– He ovat viattomia. He vain tekivät toimittajan työtä. Kuultuani tuomion luulin tulevani hulluksi, Kyaw Soe Oon vaimo Chit Su Win sanoi.

Vuosi puhdistuksen alkamisesta

Rohingya-muslimien joukkopako Myanmarista Bangladeshiin alkoi viime vuoden elokuussa sen jälkeen, kun hallituksen joukot käynnistivät rohingyoiden etnisen puhdistuksen Rakhinen osavaltiossa.

YK:n mukaan yli 700 000 rohingyaa on joutunut lähtemään kotiseudultaan.

Myanmarin hallitus on kieltänyt syytökset kansanmurhasta. Aiemmin Nobelin rauhanpalkinnon saanut Aung San Suu Kyi on joutunut maailmanlaajuisen kritiikin kohteeksi vaiettuaan maansa tapahtumista.

Rohingya-muslimit ovat buddhalaisen maan vainottu vähemmistö. Heille ei ole myönnetty kansalaisuutta.