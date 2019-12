Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

No, kysyn, että oletko seurannut tilannetta. Voitko kertoa, että paljonko meidän maataloustuet ovat pienentyneet Eu:n aikana ja montako maataloutta on lopettanut? Kannattaisi vähän miettiä asioita. Nyt Eu on ottamassa kohta meidän metsät seuraavaksi kohteeksi, kun suot on jo otettu. Eli maatalouden kannattavuus on pienentynyt koko Eu:n ajan. Keskimääräinen tuntipalkka on nykyään alle 4 euroa. Tekisitkö itse tällä määrällä hommia?