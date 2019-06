Uusi-Seelanti yrittää ostaa kansalaisilta puoliautomaattiset aseet pois – veriset moskeijaiskut johtivat aselakien kiristämiseen

"Eniten aseita sataa asukasta on Yhdysvalloissa (88,8). Sen jälkeen tulevat Jemen (54,8), Sveitsi (45,7), Suomi (45,3)..."

Oikea luku Suomelle on 32,4. 45,3 on lähtöisin Small Arms Surveyn virheellisestä arviosta, joka on korjattu mutta jäänyt siitä huolimatta elämään internettiin.