Uusi-Seelanti kiristää taas aselakejaan Christchurchin joukkosurman myötä – kaikki tuliaseet poliisin rekisteriin

Maa on aiemmin kieltänyt itselataavien aseiden omistamisen ja aloittanut niiden poisoston.

Uuden-Seelannin hallitus on kertonut uusista toimenpiteistä, joilla se haluaa tiukentaa maan aselakeja Christchurchin joukkosurman jälkeen.

Hallitus haluaa tiedot tuliaseista poliisin ylläpitämään kansalliseen rekisteriin, kiristää rajoituksia aseiden ostamiselle ja hallussapidolle sekä kieltää aseiden ostamisen ulkomaalaisilta vierailijoilta, kertoo sanomalehti The New Zealand Herald.

Uudistusten myötä aselupaa ei myönnetä henkilöille, jotka ovat edellisen 10 vuoden aikana syyllistyneet esimerkiksi väkivaltarikoksiin tai osallistuneet rikollisjengien toimintaan.

Aseiden takavarikoinnista on tarkoitus tehdä poliisille helpompaa, ja aseen omistajan tulisi uusia lupansa viiden vuoden välein nykyisen kymmenen sijaan.

Lisäksi sääntöjen rikkomisesta määrättäviä rangaistuksia sekä aseiden mainontasääntöjä on tarkoitus tiukentaa. Ammusten ja aseenosien ostaminen vaatisi vastaisuudessa aseluvan.

"Muutokset tekeillä vuosikymmeniä"

Ehdotukset esitteli maan pääministeri Jacinda Ardern.

– Tänään ilmoitetut muutokset ovat olleet tekeillä vuosikymmeniä. Nyt tämän parlamentin on aika toteuttaa ne yleisen ja yksityisen turvallisuuden nimissä, Ardern sanoi Reutersin mukaan.

Uuden-Seelannin poliisiliitto on vaatinut jo aiemmin aserekisterin perustamista. Hallituksen ehdotuksen mukaan se voitaisiin perustaa viidessä vuodessa.

Ardernin ohella uudistuksia oli esittelemässä poliisiasioista vastaava ministeri Stuart Nash.

– Nykyisen lainsäädännön keinoin emme tiedä, kuinka monta asetta maassa tarkalleen on, kuka omistaa, myy tai ostaa niitä, tai kuinka hyvin niitä säilytetään, Nash perusteli New Zealand Heraldin mukaan.

Kiellettyjä aseita ostetaan pois

Hallituksen ilmoittamat tavoitteet ovat toinen aselakien tiukennus Christchurchin ampumisten jälkeen.

Maa oli aiemmin kieltänyt tehokkaat itselataavat aseet sekä rynnäkkökiväärit 15. maaliskuuta tapahtuneen joukkosurman myötä. Parlamentti hyväksyi muutoksen lähes yksimielisesti.

Maa päätti ostaa kielletyt aseet omistajiltaan. Sitä varten maassa toimii 20 keräyspistettä, joiden toimintaan on varattu 208 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria (125 miljoonaa euroa).

Tähän mennessä yli 2 100 ihmistä on luovuttanut 3 200 asetta. Lisäksi aseiden osia on luovutettu 7 800 kappaletta. Ohjelma on käynnissä 20. joulukuuta asti.

Kiellon aikaan maan poliisi arvioi, että kiellettyjä aseita olisi Uudessa-Seelanissa noin 14 000 kappaletta.

Uusilla tiukennuksilla vastustajia

Uusiseelantilaiset kuuluvat eniten aseita omistavia ihmisten joukkoon, kertoo Reuters. Alle viiden miljoonan asukkaan maassa on arviolta 1,5 miljoonaa tuliasetta, mikä olisi 17. eniten maailmassa.

Reutersin mukaan uudet ehdotukset voivat kohdata aiempia kieltoja enemmän vastustusta.

Kevään rajoituksia kannattanut, oppositioon kuuluva Kansallinen puolue on syyttänyt uusia tiukennuksia ylimääräisen sääntelyn ja kulujen sysäämisestä lainkuuliaisten kansalaisten harteille.

Esimerkiksi maanviljelijät omistavat aseita, joita he käyttävät tuhoeläinten tappamiseen sekä vahingoittuneen karjan lopettamiseen.