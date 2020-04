Uusi-Seelanti kertoo lähes eliminoineensa koronaviruksen leviämisen maassa

Uusi-Seelanti kertoo lähes eliminoineensa täysin koronaviruksen leviämisen maassa.

Pääministeri Jacinda Ardern kuitenkin varoitti, että huolimatta asteittaisesta eristysten purkamisesta, Uusi-Seelanti ei ole vielä "selvillä vesillä".

Hän kehotti ihmisiä pysymään edelleen kotonaan ja työskentelemään etänä jos mahdollista. "Kukaan ei halua pandemian toista aaltoa", hän sanoi BBC:n mukaan.

Uusi-Seelanti raportoi tiistaina kolmesta uudesta positiivisesta koronavirustestistä. Yhtään uutta kuolemaa ei ollut.

Johns Hopkinsin yliopiston tilastojen mukaan maassa on kaikkiaan 1 472 vahvistettua koronavirustapausta ja 19 kuolemaa.

"Uskomatonta" edistystä taistelussa virusta vastaan

Maanantaina maan ylin terveysviranomainen Ashley Bloomfield sanoi CNN:n mukaan, että alhaiset luvut "antavat meille luottamusta, että olemme saavuttaneet eliminointitavoitteemme... mikä ei koskaan tarkoita nollaa, mutta se tarkoittaa, että me tiedämme, mistä tapaukset tulevat".

Hänen mukaansa tavoitteena oli taudin eliminointi. Tämä tarkoitti sitä, että kaikki uudet tapaukset pystyttiin kitkemään pois.

Pääministeri kertoi, että viime päivinä uusia tapauksia oli ilmennyt vain muutama kappale. Hän kutsui tätä "uskomattomaksi".

Hän ylisti uusiseelantilaisten reagointia tautiin sanomalla, että "me olemme liki viisi viikkoa eläneet ja työskennelleet tavalla, mikä vain kaksi kuukautta sitten olisi ollut mahdotonta. Mutta me teimme sen. Ja me teimme sen yhdessä".

Tiistaina maassa laskeuduttiin pandemian suhteen tasolle kolme, mikä tarkoittaa, että toimistot ja liikkeet voivat osittain avautua. Jotkut rajoitukset säilyivät, kuten vähintään kahden metrin etäisyyden säilyttäminen toisiin kodin ulkopuolella.

Noin 400 000 ihmistä pääsi palaamaan töihin hälytystason laskun myötä.

Koulut avataan osittain, monet työpaikat avautuvat, mutta ihmisiä kehotetaan silti työskentelemään kotoa käsin jos mahdollista.

Ravintoloista saa hakea ruokaa kotiin, vähäisen riskin liikunta kuten uinti rannoilla sallitaan. Korkeintaan 10 ihmistä saa kokoontua häihin tai hautajaisiin.

Kirjastot, museot ja kuntosalit pysyvät vielä kiinni, avautumista arvioidaan 11. toukokuuta.

Tiukat eristystoimet heti alkuun

Uuden-Seelannin ensimmäinen vahvistettu koronavirustapaus ilmaantui 28. helmikuuta. 14. maalikuuta maassa oli kuusi tartuntaa, Ardern ilmoitti, että maahantulijat eristetään karanteeniin kahdeksi viikoksi. Tämä oli silloin tiukimpia rajamääräyksiä maailmassa. 20. maaliskuuta ulkomaalaisten pääsy maahan kiellettiin.

23. maaliskuuta vahvistettuja tartuntoja oli 102 ja Ardern ilmoitti maan siirtyvän kolmostasolle, mikä merkitsi, että vain ruokakaupat ja apteekit jäivät auki, julkiset kokoontumiset kiellettiin ja koulut suljettiin.

25. maaliskuuta siirryttiin maassa korkeimmalle hälytystasolle numero neljä. Ihmisiä kehotettiin pysymään kotona, ulos sai lähteä vain pakottavasta tarpeesta, liikuntaa sai harrastaa vain kodin välittömässä läheisyydessä.

Tähän mennessä vajaan viiden miljoonan asukkaan maassa on tehty noin 124 000 koronavirustestiä. Pääministerin mukaan maassa on yksi maailman korkeimmista testimääristä asukasta kohden laskien. Päivässä voidaan tehdä jopa 8 000 testiä.