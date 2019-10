Uudesta takarajasta eripurainen EU keskustelee brexit-lykkäyksestä perjantaina – päätös voi venyä

Uudet parlamenttivaalit tulevat tarkoittamaan vasemmiston (Labour jne) totaalista tappiota. Me saimme esimakua toukokuun EU-vaaleissa jossa Brexit-puolue nousi Britannian suurimmaksi puolueeksi vaikka oli ollut olemassa vasta 5 viikkoa. Labourin kannatus romahti yli 50% ollen yksi suurimmista nöyryytyksistä mitä länsimaissa on koskaan nähty. Toukokuun jälkeen vasemmiston kannatus on hiipunut entisestään jättäen jäljelle jäätävän kysymyksen siitä, saako Labour välttämättä paikkoja parlamentissa enää ollenkaan. Britannian kansa on torjunut päättäväisesti vasemmistoelitismin tai modernimmin sanottuna globalismin. Asia selviää toki seuraavissa vaaleissa.

Britannia eroaa EU:sta 100% varmuudella. Tämä vasemmiston vetkuilu koituu heidän kohtalokseen eli lopputulos on se, että Britanniasta tulee itsenäinen kansakunta jossa vasemmistolla ei enää ole sijaa. Toisin sanoen Britanniasta tulee suvereenien ja itsenäisten ihmisten paratiisi ilman sosialismia ja loputtomia veroja.