Uudessa-Seelannissa uusi terrori-iskuun liittyvä pidätys – nainen jakoi vihaviestin Facebook-sivuillaan

Ensimmäiset uhrit haudattiin Uudessa-Seelannissa. Suurinta osaa heistä ei ole vielä tunnistettu.

Uusiseelantilainen nainen pidätettiin, koska hän jakoi Facebook-sivuillaan vihaviestin, joka viittasi Christchurchin terrori-iskuun, kertoo paikallinen lehti New Zealand Herald.

50 ihmistä kuoli ja useita kymmeniä loukkaantui viime viikon perjantaina kahdessa moskeija-ampumisessa. 29 on sairaalahoidossa ja heistä kahdeksan on kriittisessä tilassa, sanoo The Guardian.

Pidätettyä naista epäillään yllytyksestä rasismiin, josta suurin rangaistus on kolmen kuukauden vankeusrangaistus tai noin 4 000 euron sakko, kertoo New Zealand Herald.

Poliisin mukaan on yhä harkinnassa, nostetaanko naista vastaan syyte. Noin kolmikymppisella naisella on alakouluikäinen lapsi.

– Facebook-viesti järkytti useita ihmisiä, koska siinä viitattiin Christchurchin tapahtumiin, poliisi Jennifer Hansen sanoi lehdelle.

Viesti poistettiin nopeasti, mutta useat ihmiset olivat ehtineet nähdä sen ja huolestua.

Syyte videon jakamisesta

Aiemmin tällä viikolla 18-vuotias sai syytteet, koska hän jakoi hyökkääjän lähettämän reaaliaikaisen videokuvan moskeija-ampumisesta.

18-vuotiasta syytetään sekä videon jakamisesta että tapahtumaan liittyvän valokuvan postaamisesta.

Hän ei liittynyt perjantain tapahtumiin muulla tavalla. 18-vuotiaan oikeusjutun käsitttely jatkuu huhtikuussa.

Ampujan videon jakamisesta seuraa Uudessa-Seelannissa pisimmillään 14 vuoden vankeustuomio tai noin 6 000 euron sakko.

Ensimmäiset uhrit haudattiin

Uudessa-Seelannissa haudattiin keskiviikkona ensimmäisiä iskun uhreja. Heistä on tunnistettu vasta 21, kertoo The Guardian.

Kuolemansyyntutkinnan pitkittyminen on aiheuttanut turhautumista paikallisissa muslimeissa, joiden perinteiden mukaan vainaja pitäisi haudata vuorokauden sisällä kuolemasta.

Iskusta syytetään 28-vuotiasta australialaismiestä. Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi tiistaina, ettei tule koskaan mainitsemaan hänen nimeään.

– Hän ehkä haki julkisuutta, mutta me Uudessa-Seelannissa emme anna hänelle mitään. Emme edes hänen nimeään.