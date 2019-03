Uudessa-Seelannin terrori-iskujen uhrimäärä nousi 50:een – kaupungissa osoitettiin tukea muslimiyhteisölle

Uudessa-Seelannissa on muistettu tänään Christchurchin terrori-iskun uhreja kaupungin katedraalissa järjestetyssä tilaisuudessa, jossa ilmaistiin tukea muslimiyhteisölle.

Perjantain moskeija-iskujen kuolonuhrien määrä on noussut 50:een, kertoi poliisi myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa. Lisäksi lähes 40 ihmistä on edelleen sairaalahoidossa. Heistä yli kymmenen on kriittisessä tilassa, joukossa on myös nelivuotias lapsi.

Toistaiseksi vain yhtä henkilöä kohtaan on nostettu syytteitä iskusta. 28-vuotias australialainen mies on saanut murhasyytteen ja on vangittuna epäiltynä joukkoampumisista.

Christchurchin muistotilaisuuteen osallistui noin sata ihmistä. Osa heistä oli kiinnittänyt vaatteisiinsa vihreitä sydämiä osanottona kaupungin muslimeille.

Poliisin mukaan uhrien tunnistaminen on edelleen kesken. Ruumiit on siirretty pois moskeijoista, mutta tapauksen tutkinta on yhä kesken.

– Tämä on yksityiskohtaista ja monimutkaista työtä, joka on tehtävä perusteellisesti, poliisi tähdensi Twitterissä.

Uhrien omaisten jakaman listan mukaan iskussa kuolleet ovat kaikenikäisiä, nuorin on vain kolmevuotias ja vanhin 77-vuotias. Listalla on 44 miestä ja neljä naista, jotka ovat taustoiltaan eri puolilta maailmaa. Poliisi ei ole vahvistanut tietoja.

Äiti kertoi pelkäävänsä tyttärensä puolesta

Suuri joukko paikallisia muslimeita kokoontui sunnuntaina puistoon Christchurchin keskustaan. He olivat tulleet paikalle, sillä noin 30-vuotias muslimimies on edelleen kateissa. Useat STT:n haastattelemat paikalliset kertovat, että miehen ruumista ei ole löydetty, mutta hän ei ole myöskään sairaalassa. Vaimonsa ja 17-kuukautisen lapsensa kanssa paikalle tullut Md Kamvuzzaman kertoo, että mies oli hänen ystävänsä.

– Hän on todennäköisesti kuollut, mutta emme ole saaneet mitään vahvistusta, hän sanoo.

Christchurchiin vuonna 2017 muuttanut mies kertoo, että ystävällisessä maassa ei ole koskaan tarvinnut pelätä. Hän ei myöskään aio jatkossa pelätä.

– Minä pelkään, sanoo miehen vaimo Yasmin Akter Smirty.

Ennen kaikkea hän pelkää pienen tyttärensä puolesta.

"Minä kuulun tänne"

Sunnuntaiksi paikalle Christchurchiin oli ehtinyt myös suuri joukko muualta Uudesta-Seelannista tulleita muslimeita. Monet heistä olivat tulleet tukemaan tuttaviaan tai perhettään. Heidän joukossaan oli muun muassa Uuden-Seelannin pohjoissaarelta vaimonsa kanssa Christchurchiin saapunut 79-vuotias tohtori Hanif Quazi.

– Minä kuulun tänne. Halusin tulla tänne tukemaan tuttaviani, hän sanoo STT:lle.

Quazi muutti Christchurchiin vuonna 1967 ja hän oli perustamassa kaupunkiin muslimiyhteisöä ja moskeijaa. Hän asui kaupungissa 20 vuotta ennen kuin hän muutti muualle.

– Ennen kuin perustimme yhteisön, muslimit eivät olleet organisoituneet täällä millään tavalla. Ei ollut moskeijaa, ei hautausmaata, ei yhteisöä, Pakistanista Christchurchiin muuttanut

Quazi sanoo.

– Me loimme yhteisön tänne.

Hän kuvailee iskuja Christchurchiin yksinkertaisesti kamaliksi.

– Tunnen täältä niin paljon ihmisiä henkilökohtaisesti. Heidän näkemisensä tällaisessa tilanteessa todella satuttaa. Se on todella kivuliasta.

Quazi on ollut perustamassa myös The Federation of Islamic Associations of New Zealand -järjestöä. Hänen mukaansa järjestön tarkoitus on ollut alusta asti se, että muslimit voisivat hyvin Uudessa-Seelannissa, ja että kaikki integroituisivat valtavirtaan.

– Tarkoitus oli luoda yhtenäinen suhde muslimien ja muiden uusiseelantilaisten välillä.

Quazin mukaan monikulttuurisuutta on ryhdytty haastamaan globaalisti, mutta Uudessa-Seelannissa lähes kaikki suhtautuvat monikulttuurisuuteen myötämielisesti.

– Silti noin 11 prosenttia uusiseelantilaisista ei hyväksy nykyään monikulttuurisuutta, hän sanoo.

– Nyt meidän täytyy pohtia miksi näin on? Emmekö kommunikoi tuon 11 prosentin kanssa, olemmeko jättäneet heidät huomiotta? Tämä on todella iso asia jo nyt, ja etenkin tulevaisuudessa.

Poliisi partioi yhä maan moskeijoiden edustalla

Moskeija-iskujen jälkeen Christchurchin muslimien tärkeäksi tukikohdaksi on muodostunut paikallinen sairaala sekä Hayley Gollege -rakennus, jonne kaupungin eri muslimiyhteisöt voivat kokoontua viikonlopun aikana. Paikalla on Punaisen Ristin työntekijöitä antamassa tukea. Rakennuksessa paikalliset saavat myös tuoreimpia tietoja haavoittuneista.

Poliisi kertoo jatkavansa läsnäoloaan maan kaikkien moskeijoiden edustalla, mutta moskeijat voivat jälleen avata ovensa niin halutessaan.

Iskuista epäilty Brenton Tarrant tuotiin Christchurchissa oikeuden eteen valkoisessa vanginasussa ja käsiraudoissa lauantaiaamuna paikallista aikaa.

Mies ei vaatinut pääsyä vapaaksi takuita vastaan ja pysyy pidätettynä. Asiaa käsitellään seuraavan kerran oikeudessa 5. huhtikuuta.