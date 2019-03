Uuden-Seelannin pääministerin musta päähuivi herätti huomiota ja muslimiyhteisö kiitti huomaavaisuudesta

Taiturimainen ele kertoo, miksi Uuden-Seelannin pääministeri nauttii suosiota kotimaassaan ja maailmanlaajuisesti.

Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin, 38, pukeutuminen mustaan päähuiviin hänen tavatessaan muslimiyhteisön jäseniä Christchurchin perjantain terrori-iskun jälkeen ei jäänyt huomiotta.

Moskeija-ampumisissa kuoli 50 ihmistä ja loukkaantui useita kymmeniä. Teosta syytetään 28-vuotiasta australialaismiestä.

– Tältä näyttää todellinen johtaja, Twitterissä kommentoitiin Ardernin asustevalintaa.

Maanantaina Ardern kertoi maan hallituksen tukevan häntä hänen viikonloppuna lupaamissaan kiristyksissä aselakeihin, kertoi Reuters.

Huivi ja nopeasti kiristyvät aselait ovat esimerkkejä siitä, miksi Ardern on reilun vuoden kestäneen pääministeriuransa jälkeen maansa suosituin poliitikko.

Mielipiteet julki

Lokakuussa 2017 pääministerinä aloittanut Ardern tunnetaan erottuvana poliitikkona, joka ei arastele lausua feministisiä kannanottoja ääneen.

– Ei noin voi kysyä naiselta. On vuosi 2017. Kysymyksiä on mahdotonta hyväksyä.

Näin Ardern vastasi ennen pääministerinimitystään televisiolähetyksessä toimittajan kysymykseen siitä, aikooko hän hankkia lapsia. Tuolloin hän oli noussut yllättäen työväenpuolueensa Labourin johtajaksi.

Viime vuoden kesäkuussa Ardern sai tyttövauvan miehensä Clarke Gayfordin kanssa ja nousi syyskuussa otsikoihin tuotuaan Neve-vauvan YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin, ensimmäisenä johtajana maailmassa.

Hänen puolueensa muodostaa hallituksen yhdessä maan kolmanneksi suurimman, kansallismielisen New Zealand First -puolueen ja vihreiden kanssa.

Viestintää opiskellut Ardern on ollut parlamenttiedustajana vuodesta 2008.

"Jacindamania" kestää

Ardernin nauttimaa ilmiömäistä suosiota ja nopeaa nousua maan johtoon on kutsuttu Uudessa-Seelannissa ”jacindamaniaksi”.

The Guardian on verrannut Ardernia tämän suosiossa Kanadan pääministeriin Justin Trudeauun ja Yhdysvaltain edelliseen presidentti Barack Obamaan.

Ainakaan Ardern ei voisi olla erilaisempi kuin maan edellinen pääministeri, umpikonservatiivinen Bill English, jonka kausi jäi alle vuoden mittaiseksi.

Ardern on perhetaustaltaan entinen mormoni. Vapaa-aikanaan hän remontoi taloaan. Hän on tunnettu myös dj-keikoistaan ja viskiharrastuksestaan.

– Brexitissä ja Trumpin voitossa on mielestäni lopulta kyse taloudellisesta epävarmuudesta, mikä on täyttä totta useassa maassa. Poliitikkojen täytyy valita, vastaavatko he epävarmuuteen toivolla ja suunnitelmallisuudella vai reagoivatko he vain pelkoon, hän sanoi The Guardianin haastattelussa.

Ardern on luvannut lopettaa lasten köyhyyden, rakennuttaa kohtuuhintaisia koteja ja muuttaa nuorten kolmannen asteen koulutuksen maksuttomaksi. Ilmastonmuutoksen torjuminen on Ardernin hallituksen päätavoite.

Maahanmuuttolinjauksissa Ardern on ollut tiukempi. Hän haluaa saarivaltioon 20 000­–30 000 maahanmuuttajaa vähemmän, mikä ei ole herättänyt ihastusta kaikissa äänestäjissä.