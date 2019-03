Uuden-Seelannin ampujalla taloudellinen kytkös itävaltalaiseen äärioikeistolaiseen järjestöön, vahvistaa liittokansleri Kurz

Äärioikeistolaisen järjestön johtajan Martin Sellnerin kerrotaan saaneen viime vuonna noin 1 500 euron suuruisen lahjoituksen henkilöltä, jolla on sama nimi kuin Christchurchin iskun tekijällä.

Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kertoi keskiviikkona taloudellisesta kytköksestä Uuden-Seelannin terrori-iskusta syytetyn australialaismiehen ja Itävallan äärioikeistolaisen Identitäre Bewegung Österreichin (IBÖ) välillä.

Grazin kaupungin syyttäjien edustaja Hansjoerg Bacher kertoi IBÖ:n johtajan Martin Sellnerin vastaanottaneen noin 1 500 euron suuruisen lahjoituksen alkuvuonna 2018. Lahjoituksen teki samanniminen henkilö kuin iskuista murhasyytteen mies.

Muutama viikko sitten sattuneissa kahdessa moskeija-ampumisessa Christchurchissa 50 ihmistä kuoli ja ainakin 50 haavoittui.

– Voimme nyt vahvistaa, että taloudellista tukea on tapahtunut ja tätä kautta on muodostunut linkki Uuden-Seelannin hyökkääjän ja IBÖ:n välillä, Kurz sanoi.

Sellner on sanoutunut selkeästi irti Uuden-Seelannin tapahtumista.

BBC:n tietojen mukaan Sellner on saanut lahjoituksen sähköpostitse henkilöltä, jonka nimi on "Tarrant". Sellner kertoo, että hän on lähettänyt vastineeksi kiitosviestin, kuten hän tekee muidenkin lahjoittajien kanssa. Uuden-Seelannin iskuista syytetyn nimi on Brenton Tarrant

Sellner on julkaissut YouTubessa videon, jolla hän kertoo vastaanottaneensa lahjoituksen, ja että poliisi on tutkinut hänen asuntonsa selvittääkseen mahdollisia kytköksiä Christchurchin hyökkääjään.

BBC:n mukaan Sellnerin matkapuhelin, tietokone ja muita laitteita on poliisin hallussa.

Sellner: "En ole terroristiorganisaation jäsen"

YouTubeen ladatulla videolla Sellner kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan että "En ole terroristiorganisaation jäsen. En ole millään tavalla tekemisissä tämän miehen kanssa, paitsi että olen passiivisesti saanut häneltä lahjoituksen."

Itävallan viranomaiset vahvistivat viime viikolla, että Uuden-Seelannin iskuista syytetty on vieraillut Itävallassa, mahdollisesti viime vuoden marraskuussa. Yksityiskohdat hänen vierailustaan ovat hämärän peitossa.

Syyttäjiä edustavan Bacherin mukaan nyt tutkitaan myös sitä, onko Sellnerin ja hyökkääjän välillä "rikosoikeudellisesti merkittäviä" kytköksiä.

Itävallan sisäministeriö kieltäytyi kommentoimasta asiaa Reutersille, mutta BBC:lle sisäministeriön edustaja Christoph Pölzl kertoi, että tutkintoihin on osallistunut terrorisminvastaisen yksikön virkamiehiä.

IBÖ lakkautusuhan alla

Liitokansleri Kurzin mukaan Itävalta tutkii nyt IBÖ:n lakkauttamista.

– Kantamme tähän on hyvin selvä, yhteiskunnassamme ei ole sijaa minkäänlaiselle äärimmäiselle liikehdinnälle, oli kyse radikaalista islamisteista tai äärioikeistolaisista fanaatikoista, Kurz sanoi Reutersin mukaan.

Tiistaina Kurz sanoi Twitterissä, että kaikki linkit Christchurchin hyökkääjän ja IBÖ:n jäsenten välillä täytyy selvittää.

Varaliittokansleri Heinz-Christian Strache, oikeistopopulistisen vapauspuolue FPÖ:n puheenjohtaja on sanonut, että FPÖ:llä ei ole mitään tekemistä IBÖ:n kanssa.

Sellner on yksi kuuluisimmasta nuorista äärioikeistolaisista aktivisteista Euroopassa, kertoo BBC. Viime vuoden maaliskuussa Sellneriltä ja hänen tyttöystävältään kiellettiin pääsy Britanniaan. Syyksi viranomaiset kertoivat sen, että heidän läsnäolonsa maassa ei olisi ollut "yleistä etua edistävää".