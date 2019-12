On aika epätodennäköistä että kraatterissa vielä 14:10 paikallista aikaa näkyvät 10-12 hengen ryhmä on hengissä. 10 minuuttia aiemmin kuvassa on vielä toinenkin ryhmä eli noin 20 henkilöä. 10 minuuttia myöhemmin otetuissa kuvissa kaksi tulivuorella olevista web-kameroista toinen on kaatunut ja toinen peittynyt tuhkaan. Nopea voimakas purkaus on tapahtunut klo 14:11 eli ihmiset jotka tuossa viimeisessä kuvassa näkyvät ovat melko varmasti jääneet tuhkapilveen ja kivisateeseen. Purkaus oli lyhyt mutta voimakas sillä tuhkapilvi saavutti 3,5 kilometrin korkeuden.

Ilmeisesti purkaus on tuli melkoisena yllätyksenä kaikesta monitoroinnista huolimatta koska ryhmiä oli paikalla vielä minuutti ennen purkausta.

Viimeisessä kuvassa ollut ryhmä oli jo tulossa poispäin. Matkaa rantaan on alle kilometri kraatterin reunalta jossa ryhmä oli käynyt kääntymässä. Mutta ei sitä matkaa minuutissa juokse. Aiemmin ennen purkausta kuvissa on kolmekin erillistä turistiryhmää. Noille tulivuorillehan ei pääse muuten kuin oppaiden kanssa.