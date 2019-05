USA:n edustajainhuoneen puheenjohtaja Pelosi syytti oikeusministeri Barria valehtelusta

Demokraateilla on kiirus saada rivinsä yhdistettyä. Puolue on sisäisesti pahasti hajaantunut vasempaa laitaa edustavien Sandersin ja Cortezin kiivaan nousun jälkeen, jotka haluavat muutoksia puolueen ummehtuneeseen eliittiin. Trump vuorostaan nauttii ennennäkemättömän vakaata gallup-suosiota vastoinkäymisistä ja epämääräisistä politikoinneista huolimatta, ja johtaa 2020 presidentinvaaliennusteissa. Vaikkei Muellerin reportti suoraan antanut todisteita että Trump olisi tehnyt salamyhkäistä yhteistyötä Venäjän kanssa, hänen yhdistämisensä Nixoniin ja uusien oikeustoimien vaatimista on suora hyökkäys ja yritys saada rivejä kurottua kokoon uutta puskua varten. Jos Trump joutuu jättämään virkansa niin tiedä onko se sitten lainkaan parempi juttu että neokonservatiivinen varapresidentti Pence nousee hänen tilalleen.