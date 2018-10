USA:n demokraatit yrittävät epätoivoisesti saada kyynisiä latinoäänestäjiä taakseen marraskuun välivaaleissa

Ongelmana on, että latinot eivät ole kyllästyneitä vain republikaaneihin ja Donald Trumpiin, vaan politiikkaan yleensä.

Laittomilta maahanmuuttajilta viedään heidän lapsensa pois. Maahanmuuttajia etsitään ratsioissa sairaaloiden, koulujen ja oikeustalojen luota. Rasistisia sutkautuksia latinomaahanmuuttajista. Keski-Amerikasta lähteneiden siirtolaiskaravaanien tulo Yhdysvaltoihin yritetään estää keinolla millä tahansa.

Yhdysvalloissa on kongressin välivaalit vajaan kolmen viikon kuluttua, ja demokraattinen puolue yrittää tehdä kaikkensa hyödyntääkseen latinoäänestäjien turhautumista republikaanien valtaan ja erityisesti presidentti Donald Trumpiin.

New York Times on haastatellut kymmeniä latinoäänestäjiä Nevadassa ja Kaliforniassa, kahdella keskeisellä äänestysalueella välivaaleissa. Haastattelut antavat hälyttävän kuvan demokraateille: latinot eivät ole kyllästyneitä vain republikaaneihin ja Trumpiin, vaan ylipäänsä politiikkaan ja poliitikoihin.

He tuntevat kyynisyyttä, apatiaa ja pelkoa poliittisen koneiston edessä. Toisten mielestä pelkkä maahanmuuttopolitiikasta puhuminen ei riitä motivoimaan heitä äänestämään.

– Tämä on samaa kuin Meksikossa. He lupaavat auttaa ihmisiä, mutta eivät auta, sanoi New York Timesille Cesar Gustamente, 28, jolta kysyttiin Las Vegasissa, miksi hän ei aio äänestää marraskuun vaaleissa.

Gustamente äänesti Hillary Clintonia presidentiksi vuonna 2016 ja Trumpin sanankäyttö järkyttää häntä.

– Mutta on aikoja, jolloin äänestäminen on vain tuhlausta, hän perustelee.

Latinot ratkaisevat Texasissa

Latinoäänestäjät ovat tärkeässä asemassa monessa osavaltiossa. Yksi kiinnostava paikka on Texas, missä demokraatti Beto O'Rourke luottaa liberaalien valkoisten ääniin haastaessaan latinotaustaisen senaattorin Ted Cruzin.

Hän ei voi kuitenkaan päihittää Cruzia ellei hän pysty saamaan taakseen myös latinoita. Ongelmana on, että latinoiden äänestysaktiivisuus on texasilaisissa kaupungeissa ja Rio Granden laaksossa usein alhainen.

Republikaanisenaattori Ted Cruz väitteli demokraattihaastajansa Beto O'Rourken kanssa kongressin välivaalien alla Texasin San Antoniossa 16. lokakuuta.

Latinotaustastaan huolimatta Cruz on ollut tiukasti maahanmuuttajavastainen. Sujuvaa espanjaa puhuva O'Rourke on pyrkinyt hyödyntämään tätä puheissaan vaalikampanjan aikana. Demokraatti ei ole voittanut kongressivaaleissa Texasissa sitten vuoden 1994.

O'Rourke tarvitsee taakseen ainakin kaksi kolmasosaa Texasin latinoista pystyäkseen lyömään Cruzin, kertoo vaalitutkija David Wasserman uutistoimisto Reutersille.

– Se on hänen suurin ongelmansa tällä hetkellä, sanoo Wasserman lisäten, että sama ongelma on demokraateilla tiukoissa kisoissa Floridassa, Arizonassa ja Nevadassa, missä on suuri latinoäänestäjäkunta.

Demokraatit tarvitsevat kaksi paikkaa voittaakseen senaatissa enemmistön marraskuun vaaleissa. Heillä on kuitenkin puolustettavanaan 26 paikkaa, joista 10 on osavaltioissa, joissa Donald Trump voitti vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Edustajainhuoneessa he tarvitsevat 23 paikkaa lisää voittaakseen enemmistön.

Ennätysmäärä naisehdokkaita

Kaikkiaan 53 naista on välivaaleissa ehdolla senaattiin ja 476 naista edustajainhuoneeseen. Tämä on ennätysmäärä. Tutkimuslaitos Center for American Women in Politics on kuitenkin laskenut, että mikäli kaikki nyt suosikkina olevat naiset valittaisiin, he muodostaisivat vain 24 prosenttia edustajainhuoneen jäsenistä.

Jos kaikki senaattiin ehdolla olevat naiset valittaisiin, heitä olisi senaatissa vain 26 kappaletta.

Naisehdokkaiden joukossa ovat islaminuskoiset Rashida Tlaib Michiganista ja Ilhan Omar Minnesotasta. He ovat todennäköisesti ensimmäiset kongressiin valittavat musliminaiset.

Omarille on luvassa myös muita ensimmäinen-titteleitä. Hän olisi ensimmäinen värillinen kongressiin valittu nainen Michiganista, ensimmäinen amerikansomali siellä ja ensimmäinen Afrikan mantereella syntynyt kongressiedustaja.

New Mexicossa ehdolla oleva Deb Haaland puolestaan on lähellä olla ensimmäinen naispuolinen alkuperäinen amerikkalainen, joka valitaan kongressiin.

33 tapauksessa sekä republikaanien että demokraattien ehdokas kongressiin on nainen.

Etelävaltioista Tennesseessä ja Mississippissä on mahdollista, että osavaltiosta valitaan ensi kertaan senaattiin naisehdokas.