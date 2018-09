Upin Tiilikainen: Ruotsin vaalitulos saattaa enteillä hankalia hallitusneuvotteluja

"Ruotsidemokraattien selkeä voitto osa eurooppalaista trendiä"

Ruotsin vaalien tulos saattaa enteillä hankalia hallitusneuvotteluja ja hankalaa vaalikautta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

– Jos edelleenkään yhteistyötä ei tehdä kummankaan (perinteisen) blokin kanssa hallitustasolla, tämä rakentaa aikamoisia kuiluja puoluejärjestelmän sisälle, Tiilikainen sanoo STT:lle.

Vaihtoehtona voisi Tiilikaisen mukaan olla jonkinlainen vähemmistöhallitus, jos jompikumpi blokki saisi lopullisissa tuloksissa kaulaa toiseen. Mahdollista olisi myös tehdä yhteistyötä blokkirajan yli esimerkiksi siten, että nykyinen vasemmistokoalitio tarjoaisi yhteistyön kättä keskustapuolueelle.

– Vai syntyykö sellainen vähemmistöhallitus, joka oppositioon jäävien puolueiden tuella esimerkiksi budjettiäänestyksissä hallitsee, Tiilikainen pohtii.

Perinteisten punavihreän blokin ja porvariblokin rinnalle on syntymässä kolmas blokki vahvasti nousseesta ruotsidemokraateista. Tähän asti kumpikaan perinteisistä blokeista ei ole osoittanut halua yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa. Vasemmistoblokki on ollut tässä selväsanaisin, mutta vastahankainen on ollut myös porvariblokki.

– Kun maltillisen kokoomuksen edellinen puheenjohtaja Anna Kinberg Batra ojensi sitä yhteistyön kättä hiukan varovasti kertomalla, että saattaa olla mahdollista, että ryhdytään keskusteluihin (ruotsidemokraattien kanssa), puolueen kannatus romahti ja hän joutui eroamaan.

Vasemmistopuolueen menestystä on Tiilikaisen mukaan ilmeisesti siivittänyt joidenkin äänestäjien pettymys sosiaalidemokraattien tiukentuneeseen pakolais- ja turvapaikkapolitiikkaan.

Maahanmuutto jakava teema muuallakin

Ylipäänsä ruotsidemokraattien selkeä voitto on Tiilikaisen mukaan osa trendiä, jossa maahanmuutto on mielipiteitä jyrkästi jakava teema koko Euroopassa.

– Tämä on viime vuosina tarkoittanut sitä, että maahanmuuton vastaisuus ja kansallismieliset puolueet vahvistuvat. Poliittinen kenttä jakaantuu hieman uudella tavalla.

Oikeisto–vasemmisto-jakolinja on Tiilikaisen mukaan jäänyt vähän taka-alalle. Tilalle on tullut uusi linja, joka jakaa maahanmuuttoon, kansainvälisyyteen ja integraatioon kriittisesti ja kielteisesti suhtautuvat ihmiset ja näihin ilmiöihin myönteisesti suhtautuvat ihmiset.