UPI:n Aaltola: Yhdysvaltojen hallinnon mukaan Kiinan uhkaan on vastattava

Ahaa taas puskee jostain varjoista tämä "UPI:n Aaltola". Sanokaapas yksikin asia jossa UPI:n Aaltola on ollut oikeassa Trumpin suhteen? Tämä Putous-hahmojakin huvittavampi esiintyjä kertoi meille muun muassa, että Trump ei voi koskaan olla presidentti. Sitten tuli että Trump ei onnistu Pohjois-Koreassa ja samaan syssyyn on toitottanut, että Trump ajaa Yhdysvaltojen taloiden romukoppaan. No Yhdysvaltojen talous on paras ikinä ja työttömyys alle 4% eli matalin koskaan. Sanokaa yksi asia jossa UPI:n Aaltola on ollut oikeassa niin sitten otan nämä horinat todesta.