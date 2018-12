Unkarissa tuhannet osoittaneet mieltä hallitusta vastaan – "orjalaki" sekä Orbánin itsevaltaiset otteet herättäneet vastarintaa

Budapestissä mielenosoitukset pääministeri Viktor Orbánin hallintoa vastaan ovat jatkuneet. Sunnuntaina tuhansia mielenosoittajia kokoontui vastustamaan muun muassa uutta työlakia, joka sallii työnantajien vaatimaan jopa 400 tuntia ylitöitä vuodessa. Kriitikot kutsuvat lakia "orjalaiksi".

Mielenosoittajat vastustavat myös pääministeri Orbánin ja hänen Fidesz-puolueensa itsevaltaisia otteita. Kylteissä vaadittiin muun muassa riippumatonta oikeuslaitosta. Mielenosoituksessa oli liikkeellä erityisesti vasemmistolaisia ryhmiä, opiskelijoita sekä muita Orbánin hallintoa vastustavia kansalaisia. Samat ryhmät ovat järjestäneet aiemminkin useita Unkarin nykyhallituksen vastaisia mielenosoituksia.

Mielenosoittajat heiluttivat Unkarin sekä EU:n lippuja. Orbánin hallinto on EU:lle hankala tapaus, koska monet Unkarissa viime vuosina tapahtuneet uudistukset koetaan EU:n perusarvojen vastaisiksi. Koetuksella ovat niin sananvapaus, oikeuslaitosten riippumattomuus kuin kansalaisjärjestöjen toiminta.

Fidesz kommentoi mielenosoituksia viikonloppuna sanomalla, että "on selvää, että mellakoihin osallistuu rikollisia ja Soros-verkosto on ollut järjestämässä niitä".

Aiemmin tässä kuussa unkarilaissyntyisen miljardööri George Sorosin perustama unkarilainen Central European University -yliopisto ilmoitti, että se joutuu siirtämään opinto-ohjelmansa Budapestistä Wieniin Itävaltaan. Unkarin uusi lainsäädäntö on asettanut yliopiston mukaan liian kovia vaatimuksia ulkomaisille yliopistoille.

Yhdysvalloissa asuva Soros on ollut pitkään Orbánin hallinnon hampaissa. Liberaali Soros on Orbánin mukaan ollut syypää moneen uhkaan, muun muassa maahanmuuttoon. Sorosin mukaan hän on joutunut syyttä Fideszin propagandan kohteeksi.