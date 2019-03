Unkarin Orbán: Hallituspuolue Fidesz voisi erota EPP:stä

Pääministeri hakee tukea Puolasta, joka on toinen Itä-Euroopan maa, jota EU on arvostellut demokratian puutteesta.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán sanoi perjantaina, että hänen kansallismielinen Fidesz-puolueensa voisi erota EU-parlamentin keskustaoikeistolaisesta Euroopan kansanpuolueesta (EPP) hänen hallituksensa Brysselin vastaisen kampanjan vuoksi, kertoi Guardian-lehti.

EPP-ryhmän johtaja Manfred Weber vaati tiistaina Fidesziä poistamaan mainokset, joissa kritisoidaan Euroopan komission puheenjohtajaa Jean-Claude Junckeria. Mainokset ovat osa maassa käytävää kampanjaa toukokuun EU-vaalien alla.

Orbán kertoi Unkarin yleisradiolle perjantaina, että hän mieluummin uudistaisi EPP:tä siirtämällä sitä vastustamaan enemmän maahanmuuttoa. Hän kuitenkin nosti esiin myös sen mahdollisuuden, että Fidesz eroaisi EPP:stä, joka keskustelee asiasta 20. maaliskuuta.

– Keskustelu voi loppua siihen että Fidesz löytää itsensä kansanpuolueen ulkopuolelta, Orbán sanoi Guardianin mukaan.

Weber, joka on baijerilaisen konservatiivisen CSU-puolueen jäsen, kertoi Bild-lehdelle odottavansa Fidesziltä anteeksipyyntöä EPP:n jäsenille. Hän kehotti Orbánia lopettamaan EU-vastaisen kampanjansa,

Orbán ei pyydellyt anteeksi. Hän sanoi puhuneensa torstaina sekä Junckerin että Weberin kanssa. Hän kertoi aikovansa sunnuntaina käydä Puolassa.

– Mikäli meidän pitää aloittaa jotain uutta... silloin selvin paikka on pitää neuvotteluja Puolassa.

Puolan kanssa samoilla linjoilla

Puolaa johtava Laki ja oikeus -puolue (PiS) ei kuulu EPP:hen.

Varsova ja Budapest ovat vannoneet estävänsä kaikki mahdolliset pakotteet näitä maita kohtaan sen jälkeen kun niiden on syytetty perääntyneen demokraattisista arvoista.

PiSin johtaja Jaroslaw Kaczynski on Orbánin liittolainen ja he ovat tavanneet keskustellakseen Euroopan asioista. Orban sanoi Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin vierailevan Unkarissa 15. maaliskuuta. Unkarissa on tuolloin kansallinen vapaapäivä ja Orbán aikoo pitää silloin perinteisen puheen, jossa hän on aiemmin suominut voimakkaasta EU:ta.

Junckeria arvostelevat julisteet aiotaan poistaa ensi viikolla ja korvata ne julisteilla, joissa kehotetaan noudattamaan Orbánin esitystä nostaa syntyvyyttä ja julistetaan Fideszin haluavan pysyä EPP:ssä.