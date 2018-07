Unicef varoittaa teinityttöjen HIV-kriisistä – joka tunti kymmeniä uusia tapauksia

Unicefin raportin mukaan viime vuonna 130 000 alle 19-vuotiasta lasta kuoli AIDSiin.

Teinit, erityisesti tytöt, kärsivät maailmanlaajuisen AIDS-epidemian pahimmat vaikutukset, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef raportissaan.

Sen mukaan vuonna 2017 joka tunti arviolta 30 nuorta, iältään 15–19-vuotiaita, sai HIV-tartunnan. Heistä noin 20 tai kaksi kolmasosaa oli tyttöjä, järjestö kertoo raportissaan.

Sen mukaan AIDSin vastaisessa taistelussa on tehty merkittäviä läpimurtoja viime vuosikymmeninä, mutta epäonnistuminen lasten ja nuorten saamien tartuntojen estämisessä jarruttaa kehitystä.

Raportissa kirjoitetaan, että teini-ikäisten tyttöjen tartuntojen määrää lisää nuorella iällä harrastettu yhdyntä, myös vanhempien miesten kanssa, pakotettu seksi, voimattomuus seksiä koskevissa "neuvotteluissa", köyhyys sekä huono pääsy neuvonta- ja testipalveluiden äärelle.

Taustalla huonot lähtökohdat

– Suurimmassa osassa maita naiset ja tytöt eivät saa tietoa, palveluita tai heillä ei ole valtaa edes sanoa ei turvattomalle seksille, sanoi Unicefin toiminnanjohtaja Henrietta Fore.

– HIV kukoistaa kaikkien haavoittuvimpien ja syrjäytyneiden keskuudessa, jättäen teinitytöt kriisin keskiöön, Fore sanoi.

Unicefin raportti julkistettiin keskiviikkona Amsterdamissa järjestetyssä AIDS-konferenssissa. Raportin mukaan 130 000 alle 19-vuotiasta lasta kuoli AIDSiin viime vuonna.

YK:n AIDS-ohjelman UNAIDSin mukaan taistelu AIDS-epidemiaa vastaan elää epävarmoja hetkiä. Noin 37 miljoonaa ihmistä ympäri maailman on saanut HIV-tartunnan. Tautiin kuolleiden määrä on laskussa, hoitotulokset paranevat, mutta uusien tartuntojen määrä on korkea.