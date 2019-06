UN Womenin raportti: Suurin osa perheistä ei sovi ydinperhemuottiin, perhepolitiikassa huomioitava erityisesti naisten ja tyttöjen asema

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin tänään julkaistu raportti Progress of the World’s Women 2019-2020: Families in a Changing World kertoo, että sukupuolten välinen epätasa-arvo on maailmassa edelleen tiukassa. Raportin mukaan Euroopassa vain yksi neljästä kotitaloudesta on lasten kanssa eläviä pariskuntia, jota pidetään perinteisenä ydinperheen mallina.

– Ympäri maailmaa naisten toimijuutta ja oikeutta tehdä omia päätöksiään yritetään kieltää “perhearvojen” suojelemisen nimissä. Tutkimustulokset kuitenkin kertovat, ettei “tavallista” perhettä ole, UN Womenin pääjohtaja Phumzile Mlambo-Ngcuka kertoo järjestön tiedotteessa.

Raportista käy ilmi, että yli sata miljoonaa äitiä maailmassa on yksinhuoltaja ja heidän perheensä elävät kaksi kertaa todennäköisemmin köyhyydessä kuin pariskuntien perheet. Samaa sukupuolta olevien perheet lisääntyvät kaikilla alueilla.

Raportti tarjoaa suosituksia, miten perhepolitiikassa voidaan huomioida erityisesti naisten ja tyttöjen asema. Maailmanlaajuisesti työelämässä on vain hieman yli puolet naimisissa olevista 25-54 -vuotiaista naisista ja naiset tekevät edelleen lähes kolme kertaa enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä verrattuna miehiin. Niissä maissa, joissa on otettu käyttöön esimerkiksi isille tarkoitettuja vanhempainvapaakiintiöitä, on nähtävissä kuitenkin myös positiivista muutosta vanhemmuuden jakamiseksi tasa-arvoisemmin.

– Perheiden tilanne vaikuttaa voimakkaasti naisten oikeuksien toteutumiseen. Kaikessa perhepolitiikassa on tärkeää varmistaa, että naisilla ja tytöillä on perheissään yhtäläiset mahdollisuudet tehdä päätöksiä tulevaisuudestaan ja sekä taloudellista että fyysistä turvaa, Suomen UN Womenin vt. toiminnanjohtaja Elina Nikulainen sanoo.

The Progress of the World's Women on UN Womenin vuosittainen raportti, jossa pureudutaan maailman naisten aseman nykytilaan. Vuodesta 2000 asti ilmestyneen raportin tavoitteena on kiihdyttää lakimuutoksia, käytäntöjä ja ohjelmia, joiden avulla edistetään naisten ja tyttöjen oikeuksia ja tasa-arvon edistymistä.