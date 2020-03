Ulkoministeriö kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista koko Italiaan – Pirkanmaalla 90 ja Helsingissä 60 oppilasta karanteeniin henkilökunnan jäsenen tartunnan seurauksena

Tuskimpa sinne Italiaan on tunkua koska karanteeni alueelta ei välttämättä pääsisi pois.

Onneksi suomella on vielä hyvä tilanne joten THL on varmasti tehnyt monia asioita oikein. Tiedottamisessa voisi alkaa kertomaan rehellisesti ja suoraan miten asiat ovat ja lopettaa vähättelemiset ja omat olettamukset. Tätä voisi sanoa jo klassikoksi, IS: "THL:n ylilääkärin mukaan pintojen kautta sairaaloiden ulkopuolella saatavan koronavirustartunnan todennäköisyys on häviävän pieni."

THL ylilääkäri tietää että koronavirus voi levitä pintojen kautta ja varmasti tietää tutkimuksista jossa on selvitetty että koronavirus voi selvitä pinnoilla vuorokausia. Ihmiset usein koskettavat samaa kohtaa (bussin pysäytysnappi, valokatkaisin, ovenkahvat, ....) jolloin todennäköisyys voi olla hyvinkin korkea että virus siirtyy ihmisestä toiseen. Tässä uutisessa onneksi sanotaan rehellisesti ja selittelemättä että virus voi tarttua myös pintojen kautta.