Ulkoministeri Pompeo kehottaa Turkkia vapauttamaan lisää yhdysvaltalaisia

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kehottaa Turkkia vapauttamaan pian lisää vangittuna olevia yhdysvaltalaisia.

Turkissa vangittuna ollut amerikkalaispastori Andrew Brunson pääsi perjantaina kahden vuoden jälkeen vapaaksi. Tuomioistuin langetti hänelle yhteistyöstä terroristien kanssa reilun kolmen vuoden vankeustuomion, mutta määräsi hänet saman tien vapautettavaksi.

Tuomioistuin lopetti pastorin kotiarestin ja matkustuskiellon, mikä merkitsee, että Brunson pääsee palaamaan Yhdysvaltoihin.

- Pastori Brunson perheineen tulee pitkän koettelemuksen jälkeen viimein kotiin Yhdysvaltoihin. Toivomme, että Turkki vapauttaa pian muut vangittuna olevat Yhdysvaltain kansalaiset ja ulkoministeriön paikalliset työntekijät, Pompeo tviittasi.

Hän jatkoi, että maailman on syytä tietää, että presidentti Donald Trump ja ulkoministeriö jatkavat ponnistelua sen eteen, että kotiin saadaan "kaikki yhdysvaltalaiset panttivangit ja väärin perustein pidätetyt ja vangitut".

Brunson pidätettiin lokakuussa 2016 samalla kun Turkissa vangittiin kymmeniätuhansia ihmisiä, joita syytettiin osallisuudesta vallankaappaussuunnitelmaan ja yhteyksistä muslimisaarnaaja Fethullah Güleniin.

Pastorin vankeus poiki Turkin ja Yhdysvaltain välille diplomaattisen kriisin, joka sai Yhdysvallat asettamaan Turkille talouspakotteita ja uhkaamaan lisätoimilla, ellei pastoria vapauteta.

Kaksi turkkilaista Yhdysvaltain ulkoasiainhallinnon työntekijää on yhä vankilassa. Lisäksi Yhdysvaltain avaruushallinto NASA:n tiedemies, jolla on sekä Yhdysvaltain että Turkin kansalaisuus, on saanut usean vuoden vankeustuomion osallisuudesta terrorismiin.

