Ulkomailta kotiin palaavat saivat koronaluvut uudelleen nousuun Aasiassa – Kiina pelkää koronan toista aaltoa

Koronatartuntojen määrä on viime päivinä lähtenyt uudelleen kasvuun useissa Aasian maissa. Ulkomailta tuotujen tartuntojen pelätään aiheuttavan koronan uuden aallon.

Juuri kun koronavirustilanne näytti rauhoittuvan Aasiassa, tartunnat lähtivät useissa maissa uudelleen nousuun. Tartuntoja ovat tuoneet mukanaan ulkomailta kotiin palaavat ihmiset, minkä pelätään aiheuttavan uuden tartunta-aallon Aasiassa.

– Se on yksi mahdollisuus, mitä on koko ajan mietitty ja minkä takia on ollut liian aikaista sanoa, että esimerkiksi Kiinassa on ikään kuin saatu tilanne täysin hallintaan, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiatuntija Jussi Sane.

Aasian maiden tilanne näytti jo helpottavan, mikä sai katseet kääntymään kohti Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, joissa koronatartuntojen määrä kasvaa jatkuvasti.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Aasian suhteen saatettiin huokaista helpotuksesta liian aikaisin. Viime päivinä koronaluvut ovat lähteneet uudelleen kasvuun muun muassa Kiinassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Hongkongissa. Muun muassa BBC kutsuu tartuntapiikkejä koronan uudeksi aalloksi muutamissa Aasian maissa.

Koska virus leviää maailmalla nopeasti, sen eliminointi on hankalaa.

– Silloin on riski, että kun Kiinassa höllennetään toimia, se tulee takaisin kiertoon, Sane sanoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin vielä vaikea arvioida, millaisena mahdollinen toinen tartunta-aalto tulee.

Matkustajat liikkuivat suoja-asuissa Hongkongin kansainvälisellä lentoasemalla tiistaina. KUVA: JEROME FAVRE

Hongkongista paettiin epidemiaa

Hongkongilla on yhteistä rajaa Kiinan kanssa, mutta Kiinan erityishallintoalue onnistui pitkään pitämään koronatilanteen hallinnassa. Sekä tartuntojen että kuolemien määrä oli vielä maaliskuun alussa alhainen Hongkongissa.

Maaliskuun alussa noin 7,5 miljoonan ihmisen Hongkongissa oli vahvistettu noin 150 koronatapausta. Tiistaina vahvistettuja tapauksia oli jo lähemmäs 400.

Viime viikon perjantaina Hongkongissa vahvistettiin 48 koronatapausta. Se on korkein päivittäinen luku kaupungissa sen jälkeen, kun ensimmäinen koronavirustapaus vahvistettiin Hongkongissa tammikuussa.

Tartuntojen määrä on lähtenyt kasvuun samalla, kun useat ulkomailla työskennelleet tai opiskelleet ihmiset ovat palanneet kotiin.

CNN kertoo, että koronavirusepidemian puhjetessa Kiinassa osa Hongkongin asukkaista jopa matkusti muualle turvaan, koska arveli epidemian leviävän pahasti Kiinasta Hongkongiin. Kun tilanne kaupungissa ei äitynytkään odotetulla tavalla, moni on nyt suunnannut takaisin kotiin. Heidän mukanaan maahan on palannut lukuisia uusia tartuntoja.

Moni tartunnan saanut on palannut Euroopasta, Yhdysvalloista tai muista Aasian maista.

Hubei helpottaa rajoituksia

Epidemia lähti leviämään Kiinan Wuhanista joulukuussa. Kaupunki on ollut karanteenissa tammikuun 23. päivästä lähtien. Nyt Hubein maakunta, jonka pääkaupunki Wuhan on, aikoo helpottaa koronarajoituksia. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Hubein terveyskomissio on ilmoittanut, että se aikoo höllentää alueelta poistuvien ihmisten matkustusrajoituksia keskiviikosta lähtien. Poistujilla on oltava QR-koodi, jonka avulla heidän terveyttään voidaan seurata.

Wuhanin kaupungissa matkustusrajoitukset ovat voimassa huhtikuun 8. päivään saakka.

Lontoolainen yliopisto Imperial College London julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jossa varoitettiin, että mikäli koronatoimenpiteitä lievennetään liian aikaisin, virus voi lähteä leviämään nopeasti uudelleen.

Kasvavien koronalukujen seurauksia pelätään myös Kiinassa. Hubein keventäessä rajoituksia monet alueet ovat kiristäneet koronan vastaisia toimenpiteitä entisestään.

Kiinassa vahvistettiin maanantaina 78 uutta tartuntaa, joista 74 oli ulkomailta palaavia, kertoo Reuters. Eniten tapauksia vahvistettiin maan pääkaupungissa Pekingissä. Maanantaihin mennessä ulkomailta tuotuja tartuntoja oli vahvistettu kaikkiaan lähes 430.

Kiinalainen China Daily -lehti sen sijaan asettui pääkirjoituksessaan tiistaina toiselle kannalle. Lehti varoitti, että ihmisten liikkuvuutta koskevien tiukkojen rajoitteiden ylläpitämisestä olisi nyt "enemmän haittaa kuin hyötyä".