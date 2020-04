Ukrainassa Kiovan ja Tshernobylin alueella raivoaa yli 140 ihmisten käsistä riistäytynyttä maastopaloa

Harmillista nimenomaan eläinten kannalta. Tshernobylin turva-alue on ollut villieläinten paratiisi sen jälkeen kun sieltä lähtivät ihmiset pois, mm. karhuja, joita siellä ei oltu nähty sataan vuoteen on nykyään runsaasti. Se on karu totuus, että edes maailman pahin ydinonnettomuus ei ole luonnolle yhtä vahingollista kuin ihmisen läsnäolo.