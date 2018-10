Ukrainassa asevarikolla palo ja räjähdyksiä - yli 10 000 ihmistä evakuoitu

Ukrainassa arviolta 12 000 ihmistä on evakuoitu maan pohjoisosassa asevarikolla syttyneen tulipalon ja useiden räjähdysten takia. Pelastusviranomaisten mukaan tiedossa ei ole, että kukaan olisi kuollut tai loukkaantunut palojen ja räjähdysten takia.

Asevarikko sijaitsee reilun 170 kilometrin päässä pääkaupunki Kiovasta, ja siellä on arviolta lähes 90 tonnia ammuksia. Pelastusviranomaisten tiedotteen mukaan palo ja räjähdykset saivat alkunsa puoli neljän aikoihin aamuyöllä. Paikan päällä on satoja palomiehiä. Ilmatila 30 kilometrin säteellä tapahtumapaikasta on suljettu, ja juna- ja autoliikenne alueella on kielletty.

Presidentti Petro Poroshenko on kutsunut turvallisuusjohtajat koolle tilanteen takia, kertoo presidentin tiedottaja. Lisäksi presidentti on luvannut alueen asukkaille kaiken mahdollisen avun.