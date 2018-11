Ukrainan konflikti: Saksa vaati nyt Venäjää kunnioittamaan naapurimaiden itsemääräämisoikeutta

Olisi mukava nähdä lehdistössä analyysia siitä mikä historiallinen kehityskulku on johtanut Ukarainan ja Venäjän suhteiden nykytilaan. Mikä on Naton agressiivisen itälaajentumisen vaikutus Venäjän reaktioihin? Onko länsi rikkonut Venäjälle antamansa lupaukset Saksan rauhanomaisen yhdistymisen yhteydessä? Miten Suomessakin tiedetään jo ennen tutkintaa kuka on syyllinen tapahtumiin? Ja paljon muuta.