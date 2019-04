Ukraina äänestää presidenttiä kauniissa säässä − ennakkosuosikki Volodymyr Zelenskyi esiintyi äänestyspäivänä huolettomana

Istuva presidentti Petro Poroshenko vetosi vielä kerran ukrainalaisiin, jotta nämä äänestäisivät järjellään.

Presidentinvaalien äänestys etenee sujuvasti Ukrainassa. Ukrainalaiset päättävät tänään sunnuntaina, pääseekö istuva presidentti Petro Poroshenko jatkokaudelle vai saako maa uuden johtajan näyttelijänä ansioituneesta Volodymyr Zelenskyistä.

Ennakkokyselyiden mukaan jo ensimmäistä kierrosta hallinnut Zelenskyi olisi päihittämässä Poroshenkon selvin luvuin.

Ukrainalaiset näyttävät olevan valmiita äänestämään riskillä antaakseen mahdollisuuden muutokselle. Zelenskyillä ei ole aiempaa poliittista kokemusta. Hänen poliittiset tavoitteensa ovat jääneet melko epäselviksi myös vaalikampanjan aikana.

Zelenskyi esittää suositussa ukrainalaisessa tv-sarjassa vilpitöntä luokanopettajaa, josta tulee korruptionvastaisen taistelun myötä presidentti.

Ukrainalaisia ärsyttää presidentti Poroshenkon aloittamista uudistuksista huolimatta maassa rehottava korruptio ja elintason pysyminen matalana.

Poroshenko puhutteli äänestäjiä

Vaimonsa kanssa Kiovassa äänestänyt Poroshenko muistutti pääsiäistunnelmissa, että tasan vuosi sitten alkoi prosessi, joka johti Ukrainan ortodoksikirkon irtautumiseen Moskovan alaisuudesta. Poroshenko pitää asiaa yhtenä suurimmista saavutuksistaan.

– Mitä tulee vaaleihin, haluan sanoa olevani ylpeä siitä, kuinka tämänvuotiset vaalit on järjestetty Ukrainassa. Kansalaisillamme on vapaus toimia tahtonsa mukaisesti. Meillä on turvattu demokraattinen perinne. Juuri nämä asiat tekevät Ukrainasta eurooppalaisen maan.

Poroshenko lisäsi, että mikään ei pysty pysäyttämään Ukrainaa euroatlanttisen integraation ja uudistusten tiellä. Hän sanoi toivovansa, että järki ohjaisi ihmisten äänestämistä.

– Tärkeää ei ole sukunimi vaan strateginen suunta.

Zelenskyi esiintyi huolettomana

Zelenskyi puolestaan iloitsi vaimonsa kanssa äänestyspaikalle saapuessaan kauniísta säästä. Hän kuvaili mielialaansa loistavaksi perheen kanssa Eminemin musiikin tahdittamana nautitun aamiaisen jälkeen. Zelenskyi kertoi uskovansa menestykseensä.

– Tänään voittavat ukrainalaiset ja Ukraina. Toivon, että myös rehelliset vaalit voittavat.

Poliittiselta agendaltaan pitkälti tuntematon Zelenskyi on myös Venäjän suosikki Ukrainan presidentiksi. Hänet on esitetty venäläismediassa melko positiivisessa valossa, kun taas Poroshenkoa on mustamaalattu ensimmäiseltä kierrokselta lähtien.

Venäjän sekaantuminen Ukrainan vaaleihin oli odotettavissa. Venäjä ei tule lainkaan toimeen Venäjän suhteen tiukan linjan ottaneen Poroshenkon kanssa.

Edessä vaikea tehtävä

Monia yhteiskunnallisia uudistuksia jälkijunassa toteuttava Ukraina ei ole helppo maa johdettavaksi edes rauhan aikana. Maan itäosissa jatkuva sota ja Venäjän valtaaman Krimin niemimaan tilanne ovat haasteita tulevalle presidentille.

Ukrainan äänestyspaikat sulkeutuvat illalla kello 20 Suomen aikaa. Sen jälkeen julkistetaan ovensuukyselyiden tulokset. Sosiologien mukaan ne kuvastavat suhteellisen tarkasti vaalien lopullista tulosta.

Virallisen vaalituloksen on oltava selvillä toukokuun 1. päivään mennessä.