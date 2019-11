Uber saa jatkaa Suomessa entiseen malliin – Lontoossa kyydinvälityspalvelun jatkolupa evättiin

Suomessa Uber rinnastetaan taksinvälityspalveluun, eikä se tarvitse taksiliikennelupaa.

Uberin kohtalo Suomessa ei ole vaakalaudalla, vaikka kyydinvälitysyhtiö ei saanut jatkoa toimiluvalleen Britanniassa.

Lontoon kaupungin liikennevirasto eväsi kyydinvälityspalvelun toimiluvan jatkumisen turvallisuuteen liittyvien asioiden takia.

Suomessa vastaava ei ole mahdollista, koska Uberilla ei ole Suomessa taksiliikennelupaa, joka voitaisiin ottaa siltä pois, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Uber on yhdysvaltalainen kyydinvälityssovellus, jonka kautta voi tarjota ja tilata kyytejä. Uber-kuljettajaksi voi ryhtyä kuka tahansa henkilö, jolla on tarvittavat ajoluvat.

Suomessa Uber on luokiteltu välityspalveluyritykseksi, eikä se siksi tarvitse toimintaansa lupaa. Se on siis samanlaisessa asemassa kuin muut taksinvälityspalvelut.

Välityspalvelun täytyy tehdä ainoastaan ilmoitus Traficomille, kun se aloittaa toimintansa sekä ilmoittaa kokonaissummat korvauksista, jotka kuljetuspalvelujen tarjoajat ovat saaneet sen välittämistä kyydeistä.

Tänä vuonna poistettu 450 taksilupaa

Uber-kuljettajat tarvitsevat sen sijaan taksiluvan, ja Uberin tehtävänä on valvoa, että ne ovat kunnossa. Jos välityspalvelu laiminlyö valvonnan, Traficom voi puuttua sen toimintaan.

– Suomen lainsäädäntö lähtee siitä, että kaikki taksiliikennettä harjoittavat tarvitsevat samanlaisen luvan. Joissain maissa on erilainen sääntely takseille ja ubertyyppisille palveluille, Sillanpää kertoo.

Taksilupa voidaan peruuttaa luvanhaltijalta, mikäli tämä ei täytä luvan vaatimuksia. Syy luvan poistoon voi olla Sillanpään mukaan esimerkiksi syyllistyminen tiettyihin rikoksiin, konkurssi tai liian suuri vero- tai ulosottovelka.

Taksiyrittäjät pyytävät peruuttamaan myös oma-aloitteisesti lupia, jos heillä on niitä liikaa tai jos he lopettavat toimintansa.

– Pääsääntöisesti lupia poistetaan omasta tahdosta tai taloudellisten epäselvyyksien takia.

Tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä Suomessa on peruutettu 450 taksilupaa. Noin kolmessasadassa tapauksessa lupa on poistettu omalla ilmoituksella, konkurssin takia lupa on viety 18 kertaa ja taloudellisten syiden tai rikkomusten takia 118 tapauksessa.

Puutteita turvallisuudessa

Lontoossa Uberilta evättiin jatkolupa jo toisen kerran kahden vuoden aikana.

Lontoon liikenteestä vastaava Transport for London (TfL) kertoo, että se on havainnut Uberin toiminnassa useita puutteita, jotka vaarantavat matkustajien turvallisuuden.

Luvattomat kuljettajat ovat pystyneet muun muassa lataamaan oman kuvansa lisenssikuljettajien profiiliin ja poimimaan matkustajia kyytiin. Näin on käynyt ainakin 14 000 kyydillä.

Jotkut kyydinvälityspalvelun välittämät matkat eivät ole olleet Lontoossa vakuutettuja.

– TfL:llä ei ole luottamusta, ettei sama tapahtuisi jatkossa, mikä on johtanut päätökseen, ettei yritys ole sopiva meille tällä hetkellä, TfL ilmoittaa Reutersin mukaan.

Uber on ilmoittanut valittavansa päätöksestä. Asian epäillään päätyvän oikeuden ratkaistavaksi.

Uberin lisenssi Lontoossa vanheni maanantaina, mutta yrityksen noin 45 000 kuljettajaa saavat jatkaa toimintaansa toistaiseksi.