Tykistökoulussa opiskelleella virolaisella ei ollut pääsyä arkaluontoiseen tietoon - "Perusteita tykillä ampumisesta, ei mitään korkealentoista"

Virossa maanpetoksesta epäillyllä upseerilla Deniss Metsavasilla ei ollut Suomessa opiskellessaan pääsyä arkaluontoiseen tietoon, kerrotaan Puolustusvoimista STT:lle. Tykistökoulussa Metsavasilla oli pääsy tietoihin, joiden suojaustasona oli viranomaiskäyttö.

Nykyisin tämä taso tunnetaan suojaustasona IV (käyttö rajoitettu). Nelostaso on viranomaistiedon suojaustasoista heikoin. Sen yläpuolella ovat tasot luottamuksellinen, salainen ja erittäin salainen.

- Hänellä ei ole ollut pääsyä arkaluontoiseen tietoon. Se oli viranomaistietoa, jota ei ollut tarkoitettu julkisuuteen, mutta varsinaisesta kassakaappitavarasta ei ollut kyse. Siitä on 15 vuotta aikaa, ja kyse oli kadettiopinnoista, kertoo Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Sami Nurmi.

"Alussa virolaiset kävivät paljonkin"

Viro tarvitsi apua upseeriensa kouluttamisessa sen jälkeen, kun maa itsenäistyi. Puolustusvoimien mukaan virolaisia upseereja koulutettiin kadettikoulussa 90-luvun alusta 2000-luvun alkuun. Sen jälkeen koulutetuille on tarjottu täydennyskoulutusta.

- Alussa he kävivät paljonkin kadettikoulun kursseilla. Alkuvaiheessa virolaisia oli muutama per vuosi alkaen 90-luvun alusta. Tämä peruskoulutus ei ole jatkunut, alkuun se oli paljon tiiviimpää kuin nykyään. Nythän heillä on ihan omat koulutusjärjestelmänsä, Nurmi kertoo.

Kaikkien Suomessa sotilaskoulutusta saaneiden virolaisten tarkkaa määrää ei vielä torstaina pystytty Puolustusvoimista STT:lle kertomaan. Viron puolustusvoimien nettisivuilla kerrotaan, että yli 200 virolaisupseeria ja -aliupseeria on hankkinut sotilaskoulutuksen ja jatkokoulutusta Suomessa.

Deniss Metsavas opiskeli Suomen Tykistökoulussa kolmessa jaksossa vuosina 2003-2005. Hän opiskeli Tykistökoulussa perusopintojen aselajijakson, sotatieteen kandidaattiopintojen aselajijakson ja sotatieteen maisteriopintojen aselajijakson.

Tykistökoulu on Maasotakoulun Koulutuskeskuksen alainen kenttätykistön aselajikoulu. Se sijaitsee Kankaanpäässä Niinisalon varuskunnassa.

Aluksi esillä oli epäily, että virolaisupseeri olisi opiskellut Suomessa Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Epäillyt ovat isä ja poika

Keskiviikkona kerrottiin, että Virossa on vangittu maanpetoksesta epäiltyinä kaksi miestä, joista toinen on Viron puolustusvoimien upseeri Metsavas. Miesten epäillään välittäneen salaiseksi luokiteltua tietoa Venäjän sotilastiedustelulle GRU:lle yli viiden vuoden ajan.

Metsavas ja toinen epäilty ovat isä ja poika, kertoi uutistoimisto BNS keskiviikkona. Metsavas ylennettiin Viron puolustusvoimissa majuriksi vuonna 2015. Hän on viimeksi työskennellyt esikuntaupseerina pääesikunnassa. Hänen oli määrä siirtyä tällä viikolla Kaitseliit-nimisen vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön palvelukseen.

- Viime vuosien aikana tuomittuja henkilöitä on syytetty toimimisesta yhdessä Venäjän tiedustelupalvelun kanssa. Tässä tapauksessa rikos on paljon vakavampi - kyse on maanpetoksesta. Meillä on syytä epäillä, että valtiosalaisuuksia on tahallisesti välitetty GRU:lle, sanoi syyttäjä Inna Ombler valtakunnansyyttäjän viraston tiedotteessa keskiviikkona.

"Ihan perusteita siitä, miten tykillä ammutaan"

Tykistökoulusta kerrotaan STT:lle, että Metsavasin koulutuksessaan saamat tiedot olivat samoja, mitä varusmiesjohtajille ja kadeteille tavallisesti opetetaan.

- Ihan perusteita siitä, miten tykillä ammutaan ja tulta johdetaan. Ei mitään korkealentoista. Puhutaan asioista, joita myös varusmiesjohtajille aliupseerikoulussa ja reserviupseerikoulussa opetetaan, sanoo tykistökoulun johtaja, everstiluutnantti Petri Haataja.

- Ulkomaalaisten ja myös suomalaisten opiskelijoiden kohdalla suojaustasojen kanssa ollaan aina tarkkana. Tiettyihin osiin opintoja henkilökunnan koulutuksessa ei ole ulkomaalaisilla opiskelijoilla pääsyä ohjeistetun suojaustason yli. Lähtökohtaisesti ulkomaalaisilla opiskelijoilla ei ole pääsyä sensitiiviseen tietoon, hän jatkaa.

Virolaisten lisäksi Suomesta ovat saaneet sotilasoppia muun muassa Nato-maiden ja Afganistanin kansalaiset, joita on koulutettu myös Afganistanin armeijan käyttämän kenttähaupitsin 122 H 63 (D30) käyttöön vuosina 2008-2015. Koulutus oli osa ISAF-kriisinhallintaoperaatiota Afganistanissa.

Puolustusministeri näkee tapauksessa varoittavan esimerkin

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) näkee maanpetoksesta epäillyn virolaisupseerin tapauksessa varoittavan esimerkin. Niinistön mukaan Suomi tarvitsee uutta kaksoiskansalaisuuslakia, joka estäisi kaksoiskansalaisilta pääsyn korkeisiin sotilasvirkoihin.

- Suomessa ollaan oltu sinisilmäisiä ja naiiveja. Puolustusministeriön kanta on, että meidän on kiirehdittävä kaksoiskansalaisuuslakia ja vietävä se tällä vaalikaudella läpi, puolustusministeri sanoo.

- Henkilö ei ole näköjään kyennyt valitsemaan lojaliteettiaan kahden valtion välillä. Suomessa lähtökohta pitää olla, että Suomen puolustusvoimissa ei voi palvella kuin suomalaisia upseereita, Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan puolustusministeriön uusi esitys kaksoiskansalaisuuslaista valmistuu viikkojen sisällä. Maaliskuussa lausunnoille lähteneessä esitysluonnoksessa ehdotettiin muutettavaksi Puolustusvoimista annettua lakia siten, että sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain ihminen, jolla on ainoastaan Suomen kansalaisuus.

