Kun ilmastonmuutosta käsittelevässä artikkelissa on otsakkeena lause, joka päättyy sanoihin "...kuin aiemmin on arvioitu" tai "...kuin aiemmin on luultu", niin kyseessä on käännös tunnetusta ulkomaisesta lähteestä liukuhihnalla tuotetusta ilmastojutusta.

Aiempien arvioiden ja luulemisten tasoja pitää jatkuvasti korottaa, jotta ilmastopelote pysyisi voimassa.