Tutkimus: Maapallon ilmasto lämpenee 3,3 celsiusastetta vuoteen 2100 mennessä

Lohikosteessa (N=7747877.143, E=474532.288) sijaitsevasta lammesta on löytynyt männyn runkoja, jotka ovat kasvaneet paikassa arviolta 1200 vuotta sitten. Se mikä asiasta tekee mielenkiintoista on se, että kyseisten mäntyjen rungon halkaisija on noin 60 cm. Metlan tutkijoiden mukaan näin suuria mäntyjä kasvaa nykyään alueilla, jotka ovat noin 2,5-2,8 astetta lämpimämpiä kuin Utsjoen eteläpuolella oleva Lohikoste. Samanlaisia suuria mäntyjä on löydetty lukuisia Lapin pienistä järvistä ja lampareista, joten on todennäköistä että Lohikosteen mänty on kaatunut myrskyssä vähähappiseen lampeen missä säilynyt näihin päiviin saakka. Kysymys kuuluu, että ovatko männyt alkaneet nirsoiksi vai onko ilmasto ollut vuosituhat sitten paljon lämpimämpi kuin se on nyt?