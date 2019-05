Tutkijat paikansivat otsonikerrosta tuhoavien CFC-kaasujen päästölähteen Koillis-Kiinaan

Viime vuonna tutkijat havaitsivat, että CFC-11-kaasun pitoisuuden väheneminen ilmakehässä on hidastunut merkittävästi, mutta päästöjen lähde ei selvinnyt.

Tutkijat ovat paikantaneet, että otsonikerrosta tuhoavan CFC-kaasun päästölähde on Koillis-Kiinassa.

Vuonna 2018 tutkijat huomasivat BBC:n mukaan, että CFC-11:n pitoisuuksien väheneminen ilmakehässä on hidastunut puoleen vuoden 2012 jälkeen. Tutkijaryhmä epäili silloin, että kaasun päästölähde on Itä-Aasiassa.

CFC11 on yksi CFC-kemikaaleista, jotka kehitettiin 1930-luvulla jääkaappien kylmäaineeksi. Vuosikymmeniä myöhemmin tutkijat huomasivat, että CFC-kaasut tuhovavat nopeasti ilmakehän otsonikerrosta, joka suojaa maapalloa ultraviolettisäteilyltä. 1980-luvulla havaittiin, että Etelämantereen yläpuolella on jatkuvasti kasvava aukko otsonikerroksessa.

Vuonna 1987 CFC-aineet kiellettiin Montrealin pöytäkirjalla. CFC-aineiden kieltämistä on pidetty merkittävänä ympäristönsuojelutekona.

Uuden tutkimuksen mukaan on lähes varmaa, että 40–60 prosenttia CFC-11-päästöistä tulee Koillis-Kiinasta.

Ilmakehän kaasuista tehty tietokonesimulaatio osoittaa, että Kiinasta tulee noin 7 000 tonnia enemmän CFC-11-kaasuja kuin ennen vuotta 2012.

CFC-aineet nopeuttavat ilmaston lämpenemistä

Vaikka tutkijoille on selvinnyt, mistä CFC-kaasuja ilmakehään tulee, he eivät vielä tiedä, missä CFC-aineita käytetään ja tuotetaan. On mahdollista, että ainetta valmistetaan jossain muualla Kiinassa tai jossain toisessa maassa ja kuljetaan sieltä Koillis-Kiinaan, jossa sitä käytetään eristemuovien valmistuksessa.

Vuoden 2018 tutkimuksissa selvisi, että kiellettyjä kemikaaleja käytetään Kiinassa polyuretaanieristeiden valmistuksessa.

Sen lisäksi, että CFC-aineet tuhoavat otsonikerrosta, ne nopeuttavat ilmaston lämpenemistä. Tonni CFC-11 vastaa BBC:n mukaan noin 5 000 tonnin hiilidioksidipäästöjä.

Kiina on jo ryhtynyt toimiin estääkseen CFC-aineiden valmistuksen. Viime marraskuussa Kiinan viranomaiset pidättivät Henanin maakunnassa useita henkilöitä, joilla oli hallussa 30 tonnia CFC-11-ainetta.