Tutkija: Yhdysvaltain isku on käännekohta Lähi-idän kriisissä – "Mittavan luokan vastaisku on luvassa"

Yliopistonlehtori Susanne Dahlgren ei sulje pois avoimen sodan mahdollisuutta Yhdysvaltain ja Iranin välillä, mutta pitää kynnystä sotaan korkealla. Eniten Iranin Quds-erikoisjoukkojen komentajan murhasta hyötyy hänen mukaansa jihadistinen äärijärjestö Isis.

Yhdysvaltain isku, jossa tapettiin Iranin Quds-erikoisjoukkojen komentaja Qassim Suleimani, on käännekohta Lähi-idän kiristyneessä tilanteessa ja se johtaa välittömästi koston kierteeseen, arvioi Lähi-idän tutkija, yliopistonlehtori Susanne Dahlgren.

– Nyt odotetaan, mitä tapahtuu. Mitään hyvää ei tule tapahtumaan, Dahlgren sanoo.

Dahlgrenin mukaan vielä on liian aikaista arvioida, miten Iran tulee vastaamaan maassa legendan maineessa olleen Suleimanin tappamiseen. Iran ilmoitti heti Yhdysvaltojen iskun jälkeen, että se kostaa iskun. Iran käsittelee tulevia kostoiskuja tänään.

– Mittavan luokan vastaisku on luvassa, koska Yhdysvallat teki niin ison mittaluokan murhan.

Dahlgrenin mukaan edes avoimen sodan vaihtoehtoa Yhdysvaltain ja Irakin välillä ei voi tällä hetkellä sulkea pois. Sodassa olisi hänen mukaansa kuitenkin todella suuret riskit koko Lähi-idän alueelle, joten kynnys sotaan on korkealla. Jos Yhdysvallat iskisi Iraniin, Iran saattaisi vastata iskemällä Israeliin, kertoo Dahlgren.

– Lähipäivät tulevat näyttämään, mitä tulee tapahtumaan – vaarallisia aikoja eletään.

Iskusta ja väkivallasta hyötyy erityisesti Isis

Tutkijan mukaan Yhdysvaltojen perjantain vastaisena yönä tekemällä iskulla on hyvin negatiivisia vaikutuksia koko Lähi-idän alueelle. Erityisesti iskun vaikutukset tulevat näkymään Iranissa, Irakissa ja Libanonissa. Myös väkivalta tulee todennäköisesti lisääntymään.

Sen lisäksi, että nykyiset kriisit voivat kärjistyä, niiden lisäksi voi tulla uusia taisteluja, Dahlgren arvioi. Tällä hetkellä esimerkiksi Libanonissa ei taistella, mutta hän ei pidä mahdottomana, että sielläkin taas taistellaan.

– Taisteluja voi tulla melkein missä tahansa.

Erityisen merkittäviä vaikutuksia Suleimanin eliminoimisella on Dahlgrenin mukaan Irakissa. Irakissa on osoitettu koko syksyn mieltä maan hallintoa vastaan.

Dahlgrenin mukaan Irakin mielenosoitukset ovat olleet varsin hyvällä pohjalla ja kannatettavia, koska niissä on vaadittu parempaa hallintoa ja talouden toimintaa. Mielenosoituksissa on muun muassa vastustettu uskontokuntien käyttöä politiikan välineenä. Yhdysvaltojen isku saattaa viedä asioita kuitenkin uuteen suuntaan.

– Hallinnon vastainen liike saattaa ottaa ihan toisenlaisen suunnan, joka on negatiivinen, väkivaltainen ja uskontokuntiin voimakkaasti sitoutunut.

Dahlgren pitää mahdollisena, että Yhdysvaltojen viimeaikaiset voimatoimet Irakissa saavat aikaan sen, että mielenosoittajat "peruuttavat hyvät vaatimuksensa ja sitoutuvat kahta lujemmin uskontokuntiin ja niiden aseellisiin siipiin, jotka tekevät pommi-iskuja".

Yhdysvaltojen isku saattaa vahvistaa myös terroristista jihadistijärjestöä Isisiä.

– Viime kädessä Isis kerää tässä suurimman potin.

Dahlgrenin mukaan väkivallan lisääntyminen Irakissa antaa tilaa Isisin uudelle tulemiselle.

– Jos mielenosoittajien hyviin vaatimuksiin vastataan väkivallalla, se kääntää mielenosoittajia väkivaltaisiin ratkaisuihin. Silloin Isisin on helpompi värvätä porukkaa, joka ei ole aiemmin ajatellut Isistä vaihtoehtona.

Salamurhilla kerätään "sulkia hattuun"

Entä miksi Yhdysvallat päätti tappaa Qassim Suleimanin juuri nyt?

Yhdysvallat on jo pitkään halunnut murhata Suleimanin, jota pidetään yhtenä Syyrian sisällisodan Basar al-Assadin puolen strategina. Dahlgren kertoo, että Yhdysvaltojen terrorismin vastaisen sodan yksi strategia on ollut vastapuolen johtohenkilöiden eliminoiminen. Näin on tehty sodassa niin terroristijärjestö al-Qaidaa kuin myös Isisiä vastaan.

Tällä strategialla ei Dahlgrenin mukaan järjestöjä pystytä pysäyttämään.

– Mitään näyttöä ei ole, että tällä (johtohenkilöiden murhilla) olisi ollut vaikutusta. Ne saattavat päinvastoin lisätä järjestöjen rekrytointimahdollisuuksia, katkeruutta ja järjestöjen rahallista tukemista.

Dahlgren pitää näyttäviä ja suuria otsikoita kerääviä salamurhia ja iskuja lähinnä Yhdysvaltojen johtajien tapana kerätä "sulkia hattuunsa". Viime aikoina tässä on kunnostautunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, mutta myös hänen edeltäjänsä Barack Obama haki mediavoittoja esimerkiksi Osama bin Ladenin tappamisella.