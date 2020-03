Turkki ja Venäjä alkoivat partioida Syyrian Idlibin turvakäytävän molemmin puolin

Turkin presidentti Erdogan vaati Kreikkaa avaamaan rajansa pakolaisille. Hän haluaa EU:lta ja Natolta enemmän tukea Idlibin taistelujen ja pakolaiskriisin vuoksi.

Turkin sotilaat alkavat partioida Luoteis-Syyrian Idlibin maakuntaan perustetun turvakäytävän pohjoispuolella ja Venäjän joukot sen eteläpuolella, kertoi Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu tiistaina.

Tärkeän tien ympärille sovittu turvakäytävä on osa tulitaukosopimusta, jonka Turkki ja Venäjä solmivat viime viikolla Idlibin konfliktin rauhoittamiseksi. Sotimisen takia liki miljoona ihmistä on joutunut lähtemään pakoon viimeisten kolmen kuukauden aikana. Turkki ja Venäjä ovat olleet vaarassa joutua keskinäiseen sotaan tämän takia.

Maat tukevat Syyrian konfliktin eri puolilla olevia voimia Syyrian sisällissodassa, joka on kestänyt jo yhdeksän vuotta. Moskova tukee presidentti Bashar al-Assadia ja Turkki joitakin kapinallisryhmiä. Useat aiemmat yritykset lopettaa taistelut Idlibissä ovat epäonnistuneet.

Turkki haluaa päivittää pakolaissopimusta

Tuoreen sopimuksen ansiosta Venäjä saattoi vakiinnuttaa edistymisensä Idlibissä, mutta toisaalta Assadin joukkojen eteneminen pysäytettiin, mikä helpotti Ankaran pahinta pelkoa, joka on uusien pakolaisten vyöry rajan yli Turkkiin. Turkissa on jo 3,6 miljoonaa syyrialaista pakolaista.

Turkki sanoi tiistaina, että vuonna 2016 EU:n kanssa sovittua pakolaisia koskevaa sopimusta on päivitettävä Pohjois-Syyrian tuoreen kriisin valossa. Tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on jännittynyt, sillä Ankara on ilmoittanut sallivansa pakolaisten pyrkiä rajan yli Kreikkaan.

Ulkoministeri Cavusoglu sanoi valtiollisen Anadolu-uutistoimiston haastattelussa, että pakolaiskriisin ratkaisemiseksi EU:n kanssa solmittua viisumivapautta ja tulliunionia koskevaa sopimusta on korjattava.

Turkki ei aio sulkea rajojaan Eurooppaan pakolaisilta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi tiistaina, että Turkki ei aio sulkea rajojaan Eurooppaan. Hän vaati Kreikkaa avaamaan rajansa pakolaisille.

Erdoganin mukaan EU-johtajat olivat myöntäneet, että Turkki on täyttänyt pakolaissopimusta koskevat velvollisuutensa, mutta että EU on hidastellut omien lupaustensa täyttämisessä.

EU-maat ovat osoittaneet tukeaan Kreikalle, joka myös on Nato-maa. EU-maiden mukaan Kreikka on "kilpi", joka suojelee Euroopan rajoja.

"Syyrian kriisi uhkaa koko Eurooppaa"

Maanantaina Brysselissä vieraillut Turkin presidentti vaati unionilta ja puolustusliitto Natolta enemmän tukea Idlibin taistelujen ja pakolaiskriisin takia.

– Syyriasta noussut kriisi... uhkaa aluettamme ja koko Eurooppaa, Erdogan sanoi Al Jazeera -uutistoimiston mukaan.

– Millään Euroopan maalla ei ole ylellisyyttä pysyä välinpitämättömänä.

Erdogan vaati Nato-liittolaisilta konkreettista tukea vierellään Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Erdogan on antanut Natolle kymmenen kohdan listan vaatimuksistaan. Turkki haluaa diplomaattilähteiden mukaan Natolta muun muassa ilmatukea Turkin ja Syyrian rajalle, tiedusteludrooneja ja taistelulaivoja itäiselle Välimerelle.