Turkiseläimen nylkemisen elävältä näyttävä video on eläinaktivistien huijaus, väittää Kansainvälinen turkisalan kattojärjestö

Oikeutta eläimille ry:n viestintävastaava ei pidä IFF:n videota kovinkaan luotettavana todisteena siitä, että toinen video ei olisi aito.

Turkiseläinten kidutusvideo on eläinaktivistien maksamaa tilaustuotantoa, väittää Kansainvälinen turkisalan kattojärjestö (IFF).

IFF on julkaissut Youtubessa lyhyen videon, jossa vuonna 2009 pesukarhun elävältä nylkeneet miehet kertovat, että heidät houkuteltiin tehtävään rahalla. IFF:n mukaan eläinaktivistien levittämän pesukarhun kidutusvideon tarkoituksena on ollut tahrata turkisalan maine.

Eläimen nylkeneet miehet löytyivät IFF:n mukaan Shancunin turkismarkkinoilta.

Järjestön tutkijoille miehet kertoivat tiedotteen mukaan, että eläinaktivisteiksi myöhemmin osoittautuneet mies ja nainen lähestyivät heitä torilla pyytäen, voisivatko miehet nylkeä eläimen elävältä rahaa vastaan.

Video videota vastaan

Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton viestintäjohtaja Olli-Pekka Nissinen kertoo, että IFF on jo pitkään tutkinut kyseistä tapausta. Hänen mukaansa IFF:n video on aito, vaikka sosiaalisessa mediassa videon aitoutta on jo ehditty epäillä.

– Tuota Kiinan tapausta on vuosia pidetty epätodellisena alalla. Tuollaista ei tehdä missään, Nissinen sanoo.

Oikeutta eläimille ry:n kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa ei pidä IFF:n videota kovinkaan vahvana todisteena sen suhteen, että Kiinassa kuvattu pesukarhun kidutusvideo olisi eläinaktivistien huijaus.

– Videon perusteella en sanoisi asiasta mitään. On ollut video, jota väitetään valheelliseksi ja tämän todisteena on toinen video, jonka aitoutta me ei tiedetä, Muurimaa sanoo.

Hän myös tarkentaa, että videolla nyljetty eläin on supikoira eikä pesukarhu.

Suomalaisten videoiden aitous kyseenalaistetaan

Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton tiedotteessa viitataan myös, että suomalaisten eläinaktivistien videoilla "yhdistellään kaikenlaista, uusia kuvia ja vanhoja vaikka toisesta maasta". Eläinaktivistit ovat kuvanneet Suomessa turkistarhoilla videoita, joissa näytetään pahoinvoivia eläimiä.

– Tuotokset eivät edusta todellista arkea tiloillamme, sanoo Nissinen.

Nissisen epäilyt suomalaisten videoiden aitoudesta eivät pidä Muurimaan mukaan paikkaansa.

– Väitteet ovat valheellisia ja harhaanjohtavia.

Suomen turkiseläinten kasvattajain liiton tarkoituksena on Muurimaan mukaan kyseenalaistaa IFF:n videon avulla suomalaisilla tiloilla kuvattujen videoiden aitous.